ترمب: لن أصبر كثيرا على إيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إنه لن يصبر كثيرا على إيران وحثها على إبرام اتفاق مع واشنطن.

وذكر ترمب في مقابلة مع برنامج "هانيتي" على فوكس نيوز "لن أتحلى بمزيد من الصبر... يجب عليهم التوصل إلى اتفاق".

ولفت دونالد ترمب إلى أنه "سيشعر بارتياح أكبر" لو حصلت الولايات المتحدة على اليورانيوم المخصب من إيران، معتبرا أن مبرر ذلك يعود "إلى أسباب تتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر".

وصرح الرئيس الأميركي في المقابلة التي أجريت في بكين خلال زيارته للصين "أفضّل الحصول عليه (اليورانيوم). سأشعر بارتياح أكبر لو كان بحوزتنا (...) لكنني أعتقد أن الأمر يتعلق بأغراض دعائية أكثر من أي شيء آخر".

وأضاف "ما يمكننا فعله هو الضرب مجددا"، في إشارة إلى الضربات التي شنتها الولايات المتحدة عام 2025 على مواقع نووية إيرانية رئيسية.

ومع ذلك، اعتبر الرئيس الأميركي أن "قادة إيران الذين تتعامل معهم إدارته عقلانيون".

ولم تؤكد إيران موقع اليورانيوم المخصّب الذي يعتقد بعض الخبراء أنه قد يكون مدفونا في أعماق الأرض، ما يجعل مهمة الحصول عليه صعبة للغاية دون معلومات استخباراتية دقيقة.

وفي السياق ذاته، قال ترامب إنه ربما يكون لدى نظيره الصيني شي جين بينغ "القدرة على التأثير على إيران".

وقال الرئيس الأميركي، الخميس، إن نظيره الصيني عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهّد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها ضد الولايات المتحدة وإسرائيل.