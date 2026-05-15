مصر.. أزمة جديدة لأحمد عز بسبب خادم زينة

خبرني - قررت محكمة الأسرة بمدينة نصر في مصر، تأجيل دعوى حبس الفنان أحمد عز، لعدم سداده 570 ألف جنيه متجمد كأجر خادم، إلى جلسة 2 يونيو للإعلان.

وكان المستشار معتز الدكر، محامي الفنانة زينة، قد أقام دعوى "الدفع أو الحبس" ضد الفنان أحمد عز، لعدم سداده نفقة متجمدة بأجر خادم، حيث كانت محكمة مستأنف الأسرة بالقاهرة الجديدة قضت أمس بعدم جواز نظر التماس الفنان أحمد عز على إلغاء أجرة خادم لأطفاله التوأم من الفنانة زينة.

كما حصل على حكم من محكمة الأسرة بالقاهرة الجديدة بإلزام الفنان أحمد عز بدفع 30 ألف جنيه أجرة خادم للفنانة زينة، إلا أن الفنان أحمد عز تقدم بالتماس وتم رفضه.