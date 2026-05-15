الحكم على نجل وزيرة مصرية سابقة بالسجن مدى الحياة في أمريكا

خبرني - قضت محكمة أمريكية بالسجن مدى الحياة، دون إمكانية الإفراج المشروط، على نجل وزيرة الهجرة المصرية السابقة نبيلة مكرم في قضية قتله زميليه في العمل طعنا داخل شقتهما.

وجاء الحكم بعدما قررت هيئة المحلفين في مقاطعة أورانج بولاية كاليفورنيا، أن المتهم رامي فهيم، (30 عاما)، كان عاقلا ومدركا وقت ارتكابه جريمة قتل مزدوجة داخل شقة بمدينة أنهايم في أبريل 2022، حينما هاجم زميله في العمل وطعنه حتى الموت، ثم اقتحم الحمام ليقتل زميله الآخر الذي كان يتصل بخدمة الطوارئ طلبا للمساعدة.



وكان رامي فهيم، قد اعترف الشهر الماضي بارتكاب جريمة قتل مع سبق الإصرار بحق رفيقه في السكن وزميلهما في العمل، كما أقر بظروف مشددة تشمل القتل مع الترصد وتعدد الجرائم والقتل لتفادي الاعتقال، إضافة إلى استخدام سلاح قاتل.

وبناء على قرار هيئة المحلفين، قرر القاضي بحق رامي فهيم، حكمين متتاليين بالسجن المؤبد دون إمكانية الإفراج المشروط.

وبحسب مكتب المدعي العام للمقاطعة، شوهد فهيم في ليلة ارتكاب الجريمة على سطح المبنى السكني حيث يقيم الضحيتان، وظل في المكان لساعات، وفي صباح اليوم التالي، هاجم ضحيته الأولى في أثناء خروجه للعمل، ثم قتل الثاني الذي حاول الاتصال بالشرطة.

وعثرت الشرطة على الضحيتين مقتولين في شقتهما، فيما كان فهيم لا يزال داخل الشقة مصابا بجروح طفيفة.

وخلال جلسة النطق بالحكم، رفض القاضي طلب الدفاع بتخفيف العقوبة أو دمج الحكمين، مؤكدا أن القضية تمثل "مأساة كارثية" وأنها تستوجب أقصى عقوبة يتيحها القانون.

واعتذر رامي فهيم أمام المحكمة، قائلا: أشعر بالندم على ما فعلت، وأتمنى لو أستطيع العودة لتغيير الأمر. أنا آسف".

وحاول محامي الدفاع إقناع المحكمة بتخفيف العقوبة، مطالبا بحكم يتيح للمتهم إمكانية الإفراج المشروط مستقبلا، مشيرا إلى أن هيئة المحلفين، رغم حكمها بأن فهيم كان عاقلا وقت ارتكاب الجريمة، إلا أن هناك أدلة كثيرة على معاناته من مشكلات نفسية خطيرة، لكن القاضي رفض.