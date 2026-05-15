معتز برشم يكرر لقطة طوكيو الإنسانية.. ويتقاسم ذهبية الوثب العالي خليجياً

خبرني - أعاد البطل الأولمبي القطري معتز عيسى برشم مشهد أولمبياد طوكيو التاريخي إلى مضمار استاد سحيم بن حمد في الدوحة، بتقاسمه الميدالية الذهبية لمسابقة الوثب العالي مع العماني فاتك عبد الغفور جعبوب، في افتتاح منافسات ألعاب القوى بدورة الألعاب الخليجية الرابعة 2026.

وجاء هذا القرار بعد تعادل الثنائي في الارتفاع عند 2.16 متر، حيث وافق عيسى برشم على تقاسم المركز الأول، مكرراً لقطته الإنسانية الشهيرة مع الإيطالي جانماركو تامبيري، بينما نال السعودي أحمد الطاروطي الميدالية البرونزية.

وأعرب عيسى برشم عن سعادته بالعودة للمنافسات الرسمية بعد غياب قرابة عامين منذ أولمبياد باريس بسبب الإصابة، مؤكداً أن ذهبية الخليج تمثل بداية جديدة وقوية لموسمه الحالي.

من جانبه، وصف العماني فاتك عبد الغفور جعبوب تقاسم المنصة مع أسطورة عالمية مثل معتز عيسى برشم بالشرف الكبير واللحظة الاستثنائية في مسيرته الرياضية.

وشهدت الليلة تميزاً استثنائياً لعائلة برشم، حيث توج عيسى برشم، والد معتز، بالميدالية الفضية في سباق 5000 متر مشي، ليحتفل الأب والابن معاً في مشهد نال تفاعل الجماهير.

وافتتح لاعبو قطر منافسات ألعاب القوى بقوة محققين 14 ميدالية متنوعة، منها 5 ذهبيات حصدها كل من مبروك صالح الكربي في المشي، وزكريا إبراهيم في ثلاثة آلاف متر موانع، وسيف الدين عبد السلام في القفز بالزانة، وسارة علي في 100 متر حواجز للسيدات.

كما أضاف المنتخب القطري 4 فضيات و5 برونزيات عبر لاعبين ولاعبات بارزين منهم ياسر سالم بوغراب وحاتم حميدة وحمزة السويسي وشهد محمد ومريم السالك.

وتستمر المنافسات غداً الجمعة بإقامة نهائيات رمي المطرقة والرمح والوثب الطويل وسباقات 400 متر والتتابع 4×400 متر للرجال والسيدات.