ترمب: الرئيس الصيني تعهد بعدم إرسال معدات عسكرية إلى إيران

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الخميس، إن نظيره الصيني شي جين بينغ عرض المساعدة في إعادة فتح مضيق هرمز وتعهّد بعدم إرسال معدات عسكرية لمساعدة إيران في حربها مع الولايات المتحدة وإسرائيل.

وصرّح ترمب لبرنامج "هانيتي" على قناة "فوكس نيوز"، بعد لقاء مع شي في بكين: "قال إنه لن يقدم معدات عسكرية.. لقد شدد على ذلك".

وأضاف في إشارة للرئيس الصيني: "إنه يرغب في رؤية مضيق هرمز مفتوحاً، وقال: إذا كان بإمكاني تقديم أي مساعدة على الإطلاق، فأنا أرغب في المساعدة".

يأتي هذا بينما كشف وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أن ترمب ناقش مع الرئيس الصيني الحرب الدائرة مع إيران والتوترات المرتبطة بإغلاق مضيق هرمز، خلال قمة استمرت أكثر من ساعتين في بكين، مؤكداً أن الولايات المتحدة لم تطلب مساعدة الصين في التعامل مع طهران.

وقال روبيو في مقابلة مع شبكة "إن بي سي"، الخميس، إن الجانب الصيني أعرب عن رفضه عسكرة مضيق هرمز أو فرض رسوم عبور على الملاحة فيه، موضحاً أن هذا الموقف يتوافق مع الرؤية الأميركية.

وجاءت القمة وسط توقعات بأن يسعى ترمب إلى دفع بكين للعب دور في إنهاء المواجهة الأميركية-الإسرائيلية مع إيران، خاصة بعد تعطّل إمدادات الطاقة العالمية وارتفاع أسعار الوقود نتيجة التوترات في أحد أهم ممرات النفط في العالم.

لكن روبيو شدد على أن واشنطن "لم تطلب شيئاً من الصين"، مضيفاً: "لسنا بحاجة إلى مساعدتهم"، رغم اعترافه بأن ارتفاع أسعار النفط عالمياً يؤثر على الاقتصاد الأميركي كما يؤثر بدرجة أكبر في دول أخرى.

وبحسب روبيو، توصل ترمب وشي إلى أرضية مشتركة بشأن الملف الإيراني، مع تأكيد الصين رفضها امتلاك طهران أسلحة نووية والدعوة إلى حل دبلوماسي للحرب التي بدأت أواخر فبراير (شباط) الماضي.