مسؤول أميركي: اليوم الأول من محادثات إسرائيل ولبنان مثمر وإيجابي

خبرني - قال مسؤول أميركي، إن المحادثات اللبنانية–الإسرائيلية التي عُقدت الخميس في واشنطن، والتي تهدف إلى وقف الحرب وتحديد مستقبل العلاقة بين الجانبين في ظل اقتراب انتهاء وقف إطلاق النار الهش، كانت “إيجابية”، مؤكداً أنها ستتواصل في اليوم الثاني كما هو مخطط.

وأوضح مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية: “أجرينا محادثات مثمرة وإيجابية طوال اليوم، استمرت من التاسعة صباحاً حتى الخامسة عصراً (13:00–21:00 بتوقيت غرينتش). نتطلع إلى مواصلة هذه المحادثات الجمعة، ونأمل أن يكون لدينا المزيد لنشاركه”.

وانطلقت في واشنطن جولة جديدة من المحادثات بين لبنان وإسرائيل، وفق ما أفاد دبلوماسيون، مع اقتراب انتهاء اتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين.

وقال دبلوماسي مطّلع إن الجانبين بدآ بالفعل مناقشاتهما داخل وزارة الخارجية الأميركية، في جولة تستمر يومين.

وقبل ساعات من انطلاق المفاوضات، جدّدت إسرائيل ضرباتها على جنوب لبنان، مستهدفة بنى تحتية تابعة لحزب الله في عدد من المناطق، عقب توجيه إنذارات إخلاء لعدد من البلدات والقرى.

وسبقت هذه الجولة جولتان من المحادثات على مستوى سفيري البلدين في واشنطن، حيث عُقدت الجولة السابقة في 23 نيسان داخل البيت الأبيض، وأعلن خلالها الرئيس الأميركي دونالد ترامب تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أسابيع، معرباً عن تفاؤله بالتوصل إلى اتفاق تاريخي.

وكان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل قد دخل حيّز التنفيذ في 17 نيسان الماضي، بعد ساعات من إعلانه على لسان الرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولقي الاتفاق حينها ترحيبا من الأردن وفرنسا والمفوضية الأوروبية وألمانيا والسعودية، التي أكدت دعمها للدولة اللبنانية في بسط سيادتها وحصر السلاح بيد مؤسساتها الشرعية، إلى جانب دعم الخطوات الإصلاحية ومساعي الحفاظ على وحدة الأراضي اللبنانية.

ومنذ سريان وقف إطلاق النار، أسفرت الغارات الإسرائيلية عن استشهاد أكثر من 400 شخص.

ويأتي هذا التطور في ظل هدنة أوسع في الإقليم بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.