تطوير معان: الواحة استقبلت 200 حافلة تقل نحو 8 آلاف حاج

خبرني - أكد الرئيس التنفيذي لشركة تطوير معان، محمد فواز أبو تايه، أن مرفق “الواحة” في مدينة معان استقبل خلال الأيام الماضية أكثر من 200 حافلة تقل نحو 8000 حاج أردني وحجاج من فلسطينيي 48، ضمن خطة تفويج تهدف إلى ضمان انسيابية الحركة وسرعة تقديم الخدمات.

وقال أبو تايه إن عملية تفويج الحجاج الأردنيين ستستمر خلال الأيام المقبلة، مؤكداً أن الشركة عملت، بالتعاون مع الجهات المعنية والفرق التطوعية، على توفير خدمات لوجستية وفنية متكاملة لضيوف الرحمن، شملت تجهيز قاعات استراحة مكيفة ومرافق صحية حديثة، إلى جانب تسهيل إجراءات الفحص الفني للحافلات، بما يضمن أعلى معايير السلامة والأمان، ويعكس صورة الكرم الأردني وحسن الضيافة.

وأشار إلى أن رؤية الشركة تتجاوز الدور الموسمي للمرفق، إذ يجري العمل على خطط استراتيجية لتشغيل “الواحة” على مدار العام لتكون محطة دائمة تخدم المسافرين والزوار وحركة النقل البري، بما يعزز موقع معان كمحور لوجستي وتنموي مهم.

وبيّن أن شركة تطوير معان مستمرة في تنفيذ تحسينات نوعية على البنية التحتية وتطوير مستوى الخدمات المقدمة، التزاماً بأعلى معايير التميز، بهدف تحويل “الواحة” إلى نقطة جذب واستراحة نموذجية تدعم البيئة الاستثمارية وتسهم في دفع عجلة النمو الاقتصادي في المنطقة.

وأوضح أبو تايه أن مرفق الواحة يشكل نموذجاً متكاملاً لترجمة الرؤى الملكية السامية على أرض الواقع، باعتباره ركيزة أساسية لدعم مسارات التنمية الاجتماعية والاقتصادية في محافظة معان وجنوب المملكة.