سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال

خبرني - عبّر مدرب المنتخب الوطني، جمال سلامي عن فخره بالانتماء للأردن وأن حصوله على الجنسية الاردنية كانت من أجمل لحظات حياته.

وقال سلامي خلال تصريحات للأردنية الرياضية اليوم الخميس، إنّ هناك 7 إصابات في الرواق الأيمن للاعبي المنتخب الوطني بين ظهير وجناح.

وبين أنّ المنتخب الوطني يستهدف استمرار الإنجاز وعدم التوقف عند كأس العالم، فالجهاز الفني يخطط لتكوين منتخب يستمر حتى بعد رحيله بحيث من يأتي بعده يجد منتخبًا يستطيع أن يبني عليه.

وأشار إلى أنّ المنتخب الوطني يجب أن يتحمل الضغط عليه ليكون في مصاف المنتخبات الكبرى مؤكدًا أنّ المنتخب اصبح لديه هوية واضحة.

ونوه إلى غياب تامر بني عودة لاعب وست برومتش الإنجليزي عن المونديال، مؤكدًا أنّ أجهز لاعب في المنتخب هو موسى التعمري.

وعن مركز حراسة المرمى، أكد استمرار يزيد أبو ليلى برفقة نور بني عطية وعبدالله الفاخوري مع احتمالية وجود الجعيدي ومالك شلبية.

وعن مشاركة يوسف أبو جلبوش لاعب الحسين، وأكثر مساهم في الدوري المحلي، أوضح أن يتابعه باستمرار فيقدم مباراة قوية وأخرى لا، وما يزال هناك لاعبين أفضل منه في المركز، مشيرًا إلى أنه سيكون الخيار في حال نقص اللاعبين في نفس المركز.

وبين أنّ المنتخب لا يستطيع تغيير الأمور من أجل لاعب، مؤكدأ أنه سيتسمر بمتابعة اللاعب في مباراة الرمثا خلال نهائي كأس الاردن، بعد المباراة الكبيرة التي أداها أمام الوحدات.

وأكد أنّ قائمة المنتخب في المونديال وفي حال شهدت تغييرًا فلن يكون كبيرًا او مفاجئًا.