جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك

ذكر تقرير صحفي فرنسي أن جوهرة فريق ليل الفرنسي لكرة القدم أيوب بوعدي، اختار تمثيل المنتخب المغربي بدلا من فرنسا.

ووفقا لصحيفة "ليكيب" (L’Equipe) فقد أكد الاتحاد المغربي لكرة القدم قرار النجم الصاعد مساء الخميس.

ويأتي هذا القرار ليضع حدا لترقب طويل حول مستقبل اللاعب الدولي (18 عاما)، الذي فضل تمثيل "أسود الأطلس" على حساب "الديوك" الفرنسية، في صفعة فنية جديدة لمخططات الاتحاد الفرنسي الطامح للحفاظ على مواهبه.

بوعدي موهبة كروية

لا يُنظر إلى بوعدي كلاعب عادي؛ بل يُصنف كأحد أبرز المواهب العالمية في جيل 2007، حيث تضعه التقارير الفنية في كفة واحدة مع أسماء بحجم لامين جمال وباو كوبارسي.

وبخبرة تقترب من 100 مباراة احترافية مع نادي ليل في سن مبكرة، يمثل بوعدي إضافة نوعية لوسط ميدان المنتخب المغربي.

طموحات تعانق السحاب

في تصريحات سابقة، لم يخفِ ابن مدينة كريل طموحاته الجامحة، مؤكدا أن حلمه الأكبر هو الفوز بكأس العالم ودوري الأبطال.

وصرح قائلا: "الفوز بكأس العالم، ودوري أبطال أوروبا، والفوز بكل شيء"

وأضاف: "بالتأكيد، عام 2026 جذاب للغاية؛ إنها بطولة كأس عالم رائعة بنظام جديد، لذا يرغب الجميع في المشاركة فيها"

ويبدو أن اختيار المغرب جاء متناغما مع هذه الرؤية، خاصة مع اقتراب مونديال 2026، والحدث التاريخي الأبرز: مونديال 2030 الذي سيحتضنه المغرب على أرضه وبين جماهيره.