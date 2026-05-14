باعتراف بيريز.. ريال مدريد يجد الجاسوس

خبرني - يعتقد فلورنتينو بيريز، رئيس نادي ريال مدريد الإسباني، أنه عثر على الجاسوس الذي يسرب الأسرار من غرفة ملابس الفريق.

وانتشر خبر الشجار الذي وقع في ملعب التدريب البدني بين أوريلين تشواميني وفيدي فالفيردي، والذي أدى إلى دخول الأخير المستشفى، كالنار في الهشيم الأسبوع الماضي.

وادعى فالفيردي لاحقا أنه "اصطدم بطاولة عن طريق الخطأ" وأنه لم يتعرض للكم من قبل زميله في الفريق على الرغم من إصابته بصدمة في الرأس.

لكن الأوروغوياني قال أيضا: "من الواضح أن هناك من ينشر الشائعات"، وهو ما أكده بيريز في مؤتمر صحفي عُقد بعد الهزيمة 0-2 أمام الغريم برشلونة في الكلاسيكو، وخسارة لقب الدوري الإسباني.

وقال بيريز لقناة "لا سيكستا" التلفزيونية الإسبانية: "يتشاجر العديد من اللاعبين كل عام، وعندما يصبح الأمر علنيا، فذلك لأن شخصا ما أراد أن يعرف الناس ذلك".

وأوضح: "لدينا فكرة عمن هو، بعد هذا، كل شيء فوضى.. إنه خراب".

وحتى الآن، لم يتم الكشف عن هوية مسرب أخبار غرفة الملابس، لكن العديد من المصادر الإسبانية ذكرت أنه على الأرجح لاعب الوسط داني سيبايوس، الذي دخل في خلاف مع المدرب ألفارو أربيلوا بسبب قلة مشاركاته.



