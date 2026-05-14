*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

نقاش حاد بين بيريز وجماهير ريال مدريد بسبب لافتة

  • 14 أيار 2026
  • 23:41
نقاش حاد بين بيريز وجماهير ريال مدريد بسبب لافتة

خبرني - هاجمت جماهير ريال مدريد رئيس مجلس إدارة النادي فلورنتينو بيريز خلال مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو يوم الخميس ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني.

وشوهد بيريز وهو يقف ويشير بيديه مستغرباً من الهجوم اللفظي الذي يتعرض له من جماهير فريقه خلال المباراة التي لن تغير وضع الفريق بعد أن حسم برشلونة بطولة الدوري الإسباني.

ويعتقد وفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية أن الجماهير أبدت استياءها بعدما سحبت من مجموعة منهم لافتة كتب عليها "فلورنتينو غادر الآن".

ويعد الموسم الحالي هو الثاني توالياً الذي يغادر منه الفريق بلا أي بطولة سواء محلية أم قارية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
  • 2026-05-15 00:34
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
  • 2026-05-15 00:09
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
  • 2026-05-14 23:56
باعتراف بيريز.. ريال مدريد يجد الجاسوس
باعتراف بيريز.. ريال مدريد يجد الجاسوس
  • 2026-05-14 23:55
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن الدولي
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن الدولي
  • 2026-05-14 23:06
(لم يقدم تمريرة صحيحة).. السلامي يعلّق بصراحة على مستوى صيصا
(لم يقدم تمريرة صحيحة).. السلامي يعلّق بصراحة على مستوى صيصا
  • 2026-05-14 23:02