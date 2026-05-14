نقاش حاد بين بيريز وجماهير ريال مدريد بسبب لافتة

خبرني - هاجمت جماهير ريال مدريد رئيس مجلس إدارة النادي فلورنتينو بيريز خلال مباراة الفريق أمام ريال أوفييدو يوم الخميس ضمن المرحلة 36 من الدوري الإسباني.

وشوهد بيريز وهو يقف ويشير بيديه مستغرباً من الهجوم اللفظي الذي يتعرض له من جماهير فريقه خلال المباراة التي لن تغير وضع الفريق بعد أن حسم برشلونة بطولة الدوري الإسباني.

ويعتقد وفقاً لوسائل الإعلام الإسبانية أن الجماهير أبدت استياءها بعدما سحبت من مجموعة منهم لافتة كتب عليها "فلورنتينو غادر الآن".

ويعد الموسم الحالي هو الثاني توالياً الذي يغادر منه الفريق بلا أي بطولة سواء محلية أم قارية.