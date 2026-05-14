أوقاف إربد: أحداث تصرفوا بشكل غير لائق داخل مسجد .. وتعهد بعدم تكرار ذلك

خبرني - أكد مدير أوقاف إربد الأولى رائد جروان أن مقطع الفيديو المتداول، والذي أظهر تصرفات غير لائقة داخل أحد المساجد، يعد حادثة عرضية ناتجة عن تصرفات غير مقصودة من مجموعة من الأحداث، مشيرًا إلى أن دخولهم المسجد كان بهدف شرب المياه عقب خروجهم من مدارسهم.

وأوضح جروان أن الفتية قاموا خلال تواجدهم داخل المسجد ببعض التصرفات التي لا تليق بحرمة وقدسية المكان، دون وجود نية للإساءة أو المساس بحرمة المسجد، مبينًا أن المديرية أبلغت مديرية الأمن العام فورًا، حيث جرى التعرف على هوياتهم واستدعاؤهم برفقة أولياء أمورهم.

وأشار إلى عقد اجتماع توجيهي مع الأحداث وذويهم، تم خلاله التأكيد على مكانة المساجد وآداب التعامل داخلها، لافتًا إلى أن أولياء الأمور أبدوا أسفهم وتعهدوا بعدم تكرار مثل هذه التصرفات، والعمل على ترسيخ احترام بيوت الله لدى أبنائهم.

وشدد مدير أوقاف إربد الأولى على أن التعامل مع الحادثة جاء من منظور تربوي وإرشادي يهدف إلى التقويم والتوعية، مع الحفاظ على هيبة وقدسية المساجد، داعيًا إلى تكاتف جهود الأسرة والمؤسسات الدينية لتعزيز الوعي السلوكي لدى الناشئة.