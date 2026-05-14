المصري يرعى احتفال بيت الإبداع الوطني في جرش.. ويفتتح سوق المعراض الريفي الأول

خبرني - ​رعى وزير الإدارة المحلية، المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، الاحتفال الذي أقامته محافظة جرش لإعلان نتائج مبادرة "بيت الإبداع الوطني" لبلديات المحافظة، وذلك في مركز جرش الثقافي، بحضور محافظ جرش الدكتور مالك خريسات، وعدد من النواب والفعاليات الرسمية والشعبية والتربوية والثقافية.

​وأكد المصري، خلال الحفل، أهمية دعم المبادرات الوطنية والثقافية التي تسهم في ترسيخ قيم الانتماء والولاء، وتعزز روح الإبداع والمشاركة المجتمعية، مشيداً بالدور الذي تضطلع به المؤسسات المحلية والمجتمعية في إبراز الطاقات المتميزة وتحفيز العمل الوطني المشترك.

​وأشار إلى أن وزارة الإدارة المحلية تولي اهتماماً خاصاً بدعم الأنشطة والمبادرات الهادفة التي تخدم مسيرة التنمية في المحافظات، مؤكداً أن محافظة جرش تمثل نموذجاً متميزاً في العمل الثقافي والمجتمعي والتطوعي.

​من جانبه، أوضح محافظ جرش، الدكتور مالك خريسات، أن مبادرة "بيت الإبداع الوطني" عكست صورة وطنية مشرّفة جسدت عمق الاعتزاز بالعلم الأردني، من خلال التفاعل الواسع لأبناء المحافظة الذين حوّلوا منازلهم وأحياءهم إلى لوحات وطنية نابضة بالفخر والمحبة للوطن والقيادة الهاشمية.

​وعلى صعيد منفصل، افتتح المصري، بحضور محافظ جرش، والفعاليات الرسمية والشعبية، "سوق المعراض الريفي الأول"، وذلك في حديقة ومنتزه محمية الغزلان بمنطقة دبين، الذي نظمته وحدة تمكين المرأة في بلدية المعراض، بالتعاون مع برنامج "إرادة" ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.