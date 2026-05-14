ترمب: الصين وافقت على شراء 200 طائرة من شركة بوينغ

خبرني - قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مقابلة مع فوكس نيوز نشرت الخميس، مقتطفات منها، إن الصين وافقت على طلب 200 طائرة من شركة بوينغ، وذلك في أول عملية شراء لطائرات تجارية أميركية الصنع منذ نحو عشرة أعوام.

ولم يتوفر بعد الكثير من التفاصيل عن الصفقة، لكن أسهم بوينغ انخفضت بأكثر من 4% بعد بث التصريحات، إذ كان هذا العدد أقل بكثير مما أشارت إليه تقارير إعلامية ذكرت أن الشركة المصنعة للطائرات على وشك إبرام صفقة لبيع 500 طائرة أو أكثر للصين.

ولم يرد البيت الأبيض بعد على طلب للتعليق بشأن ما إذا كان ترامب يشير إلى كامل طلبية بوينغ أم إلى الطائرات ذات البدن الضيق أو العريض فقط. كما لم تصدر بوينغ أي تعليق بعد.

كان وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت قد صرح في وقت سابق بأنه يتوقع إعلانا عن طلبية كبيرة من بوينغ خلال زيارة ترامب إلى بكين، والتي أجرى خلالها محادثات مع الرئيس الصيني شي جين بينغ.

ونقلت فوكس نيوز عن ترامب قوله "من الأمور التي وافق عليها اليوم (الرئيس الصيني)، سيطلب 200 طائرة... أرادت بوينغ 150 طائرة، وحصلت على 200".