الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن الدولي

خبرني - أعطى الأمير فيصل بن الحسين، رئيس هيئة مديري الأردنية لرياضة السيارات، اليوم الخميس، شارة الانطلاق لرالي الأردن- الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات، وذلك من حلبة "هوفر- أب - بارك" في البحر الميت.

ويشارك 17 طاقما في الجولة الثالثة من بطولة الشرق الأوسط للراليات (MERC) إلى جانب 10 أطقم إضافية تشارك في الجولتين الثانية والثالثة من بطولة الأردن للراليات المحلية.

وسيخوض المشاركون 12 مرحلة حصوية يومي الجمعة والسبت في وادي الأردن ومناطق البحر الميت.

واستضافت حلبة "هوفر-أب بارك "الجديدة، المؤتمر الصحفي قبل الحدث والانطلاقة الاحتفالية لأول مرة، حيث كان السائق العماني عبد الله الرواحي أول سائق يسجل زمنًا في مرحلة "الشيك داون" صباح اليوم الخميس لمسافة 4.83 كم، إذ أنهى المرحلة بزمن 3.05 دقائق أي أسرع بـ12.4 ثانية عن السائق السعودي حمزة باخشب في محاولته الأولى من محاولتين كحد أقصى، و تحسن كلا السائقين بشكل واضح في المحاولة الثانية، حيث تصدر الرواحي الأوقات بفارق 5.2 ثانية بزمن 2.58.8 دقيقتين.

وتفوق السائق القطري راشد المهندي على مواطنه الشاب محمد المري بفارق 1.3 ثانية فقط، رغم أن المري تحسن في المحاولة الثانية ليحقق المركز الخامس.

وتعاون المهندي مع الملاح الفرنسي فلوريان بارال كبديل متأخر عن سيمون غوسبودارسكي، وغاب السائقان القطريان ناصر صالح العطية وناصر خليفة عن فرصة مرحلة "الشيك داون"، والتي شارك فيها 11 متسابقا من اصل 17.

ويسعى القطري ناصر صالح العطية لتحقيق الفوز الثامن عشر في رالي الأردن برفقة الملاح الإسباني كانديدو كاريرا، لكنه يحتاج أيضا لمتابعة بطولة السائقين، إذ يتأخر حاليا 12 نقطة عن مواطنه ناصر خليفة العطية.

وتمكن السائق العماني عبد الله الرواحي من مجاراة العطية على المراحل خلال المواسم الماضية، وهو بحاجة أيضا إلى أكبر عدد ممكن من النقاط بعد بداية صعبة للموسم، إذ يتأخر حاليا 19 نقطة عن صدارة البطولة.

ويسعى السائق الأردني شاكر جويحان بلوغ منصة التتويج في فئة "رالي 2" قوية، ويتصدر جويحان "ميرك 2 - فيا"، وسيدخل التحدي لتحقيق 3 انتصارات متتالية في الفئة.

وفيما يلي نتائج مرحلة "الشيك داون" لرالي الأردن 2026: المركز الأول: عبد الله الرواحي (سلطنة عمان) وملاحه عطا الحمود (الأردن)/ سكودا فابيا آر إس بزمن 2.58.8 دقيقة.

المركز الثاني: حمزة باخشب (السعودية) وملاحه لوركان مور (إيرلندا)/ تويوتا جي آر – يارس – رالي 2، بزمن 3.04.0 دقائق.

المركز الثالث: باسل أبو حمدان (السعودية) وملاحه فراس الياس (لبنان)/ في دبليو بولو، بزمن 3.21.3 دقائق.

المركز الرابع: الشيخ بدر الفايز (الأردن) وملاحه جوزيف مطر (لبنان)/ سكودا فابيا آر اس بزمن 3.26.7 دقائق.

المركز الخامس: محمد المري (قطر) وملاحه بيير ديلورميه (فرنسا)/ بيجو 208 - رالي 4، بزمن 3.37.8 دقائق.

المركز السادس: حمادة عودة (فلسطين) وملاحه زيد أبو زيد (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 3.38.3 دقائق.

المركز السابع: شادي شعبان (الأردن) وملاحه سامر عيسى (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 3.38.6 دقائق.

المركز الثامن: محمد الشرفا (الأردن) وملاحه سامر صفير (لبنان)/ ميتسوبيشي ايفو 9، بزمن 3.40.1 دقائق.

المركز التاسع: راشد المهندي (قطر) وملاحه فلوريان بارال (فرنسا)/ بيجو 208 - رالي 4، بزمن 3.44.2 دقائق.

المركز العاشر: سامي فليفل (الأردن) وملاحه أمير ناصيف (الأردن)/ ميتسوبيشي ايفو 10، بزمن 4.14.4 دقائق.

المركز الحادي عشر: فرح زكريا (الأردن) وملاحتها دولين شلينك (لبنان)/ كان ام مافريك، بزمن 4.27.2 دقائق.