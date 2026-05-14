(لم يقدم تمريرة صحيحة).. السلامي يعلّق بصراحة على مستوى صيصا

خبرني - أكد المدير الفني للنشامى جمال السلامي أن التواجد ضمن صفوف المنتخب الوطني يتطلب تلبية مجموعة من المعايير الفنية، مشيراً إلى أن لاعب نادي الحسين يوسف أبو جلبوش "صيصا" يعد من اللاعبين المميزين وسبق له التواجد مع المنتخب خلال الفترة الماضية.

وأوضح السلامي أن الجهاز الفني عقد جلسات مع اللاعب وطالبه بتنفيذ بعض الأمور الفنية داخل أرضية الملعب، مبيناً أن المنتخب يتابع أداء جميع اللاعبين بشكل مستمر.

وأضاف أن صيصا شارك في مواجهة الكويت بعد إصابة موسى، لافتاً إلى أن المباراة كانت مهمة في مشوار التأهل إلى كأس العالم، وأن إشراكه في ذلك التوقيت لم يكن موفقاً من الناحية الفنية، مشيراً إلى أن اللاعب لم ينجح في تقديم التمريرات المطلوبة خلال اللقاء رغم حساسية المباراة وأهمية الحفاظ على نتيجة الفوز.

وأشار السلامي إلى أن اللاعب يقدم مستويات متفاوتة من مباراة لأخرى، في ظل وجود لاعبين آخرين يملكون أفضلية حالياً في المركز ذاته، مؤكداً في الوقت نفسه أن إمكانية استدعائه تبقى قائمة عند الحاجة الفنية.

وشدد مدرب النشامى على أن جميع القرارات المتعلقة بالمنتخب تُتخذ وفق مصلحة الفريق والمعايير الفنية فقط، مؤكداً تحمله الكامل للمسؤولية، وأن الأمر لا يرتبط بأي اعتبار

