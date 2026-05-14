صدمة للنشامى.. السلامي يحسم غياب تامر بني عودة عن كأس العالم

خبرني - صدمة كبيرة تلقّاها الشارع الرياضي الأردني بعد تأكد غياب نجم المنتخب الأردني تامر بني عودة عن نهائيات كأس العالم 2026، إثر إصابة وُصفت بالقوية ستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد المدير الفني للنشامى جمال السلامي أن ملف اللاعب حُسم بشكل نهائي، قائلاً في تصريحات للقناة الرياضية الأردنية إن “تامر بني عودة لن يلعب مع النشامى في كأس العالم بسبب إصابته”.

وأعلن وست بروميتش ألبيون عبر بيان رسمي إصابة لاعبه الأردني، في وقت سابق رغم لعبه لاحقا لدقائق معدودة، ما شكّل صدمة لجماهير النادي والمنتخب، خاصة بعد الآمال الكبيرة التي عُلّقت عليه عقب ظهوره اللافت في معسكر المنتخب استعداداً لكأس العرب قطر 2025، حيث أظهر قدرات هجومية مميزة كانت تُعوّل عليها الجماهير لتعزيز قوة النشامى في المونديال.

وينضم بني عودة إلى قائمة إصابات مؤثرة تضرب صفوف النشامى، يتقدمها المهاجم القناص يزن النعيمات، إلى جانب أدهم القرشي وعصام السميري، ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة قبل الاستحقاق العالمي المرتقب

