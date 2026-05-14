*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

صدمة للنشامى.. السلامي يحسم غياب تامر بني عودة عن كأس العالم

  • 14 أيار 2026
  • 22:56
صدمة للنشامى السلامي يحسم غياب تامر بني عودة عن كأس العالم

خبرني - صدمة كبيرة تلقّاها الشارع الرياضي الأردني بعد تأكد غياب نجم المنتخب الأردني تامر بني عودة عن نهائيات كأس العالم 2026، إثر إصابة وُصفت بالقوية ستُبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وأكد المدير الفني للنشامى جمال السلامي أن ملف اللاعب حُسم بشكل نهائي، قائلاً في تصريحات للقناة الرياضية الأردنية إن “تامر بني عودة لن يلعب مع النشامى في كأس العالم بسبب إصابته”.

وأعلن وست بروميتش ألبيون عبر بيان رسمي إصابة لاعبه الأردني، في وقت سابق رغم لعبه لاحقا لدقائق معدودة، ما شكّل صدمة لجماهير النادي والمنتخب، خاصة بعد الآمال الكبيرة التي عُلّقت عليه عقب ظهوره اللافت في معسكر المنتخب استعداداً لكأس العرب قطر 2025، حيث أظهر قدرات هجومية مميزة كانت تُعوّل عليها الجماهير لتعزيز قوة النشامى في المونديال.

وينضم بني عودة إلى قائمة إصابات مؤثرة تضرب صفوف النشامى، يتقدمها المهاجم القناص يزن النعيمات، إلى جانب أدهم القرشي وعصام السميري، ما يضع الجهاز الفني أمام تحديات كبيرة قبل الاستحقاق العالمي المرتقب
 

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
سلامي يتحدث عن إصابات النشامى واستعدادات المونديال
  • 2026-05-15 00:34
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
جوهرة ليل الفرنسي يختار تمثيل المغرب بدلا من الديوك
  • 2026-05-15 00:09
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
النعيمات ينتقل إلى شباب الأهلي الإماراتي
  • 2026-05-14 23:56
باعتراف بيريز.. ريال مدريد يجد الجاسوس
باعتراف بيريز.. ريال مدريد يجد الجاسوس
  • 2026-05-14 23:55
نقاش حاد بين بيريز وجماهير ريال مدريد بسبب لافتة
نقاش حاد بين بيريز وجماهير ريال مدريد بسبب لافتة
  • 2026-05-14 23:41
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن الدولي
الأمير فيصل يعطي شارة الانطلاق لرالي الأردن الدولي
  • 2026-05-14 23:06