*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

المؤتمر العام الـ 8 لحركة فتح ينتخب الرئيس عباس رئيسا للحركة بالإجماع

  • 14 أيار 2026
  • 22:44
المؤتمر العام الـ 8 لحركة فتح ينتخب الرئيس عباس رئيسا للحركة بالإجماع

خبرني - انتخب أعضاء المؤتمر العام الثامن لحركة فتح، الخميس، الرئيس محمود عباس رئيسا لحركة فتح بالإجماع.

وقد صوت أعضاء المؤتمر بالإجماع على انتخاب الرئيس محمود عباس رئيسا وقائدا عاما للحركة، إذ أجمع الأعضاء على أهمية الدور الذي يقوم به الرئيس في قيادة هذه المرحلة الهامة من تاريخ الشعب الفلسطيني، وثقتهم الكاملة في قيادته.

والرئيس محمود عباس، رئيس منتخب لدولة فلسطين ورئيس للجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وأحد المؤسسين الأوائل لحركة فتح مع رفاق دربه المؤسسين، وقاد السلطة الوطنية الفلسطينية في أصعب الظروف، وما زال متحملا لهذه المسؤولية العظيمة.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

قادما من تركيا.. إسرائيل تستنفر بحريتها لمواجهة أسطول الصمود
قادما من تركيا.. إسرائيل تستنفر بحريتها لمواجهة أسطول الصمود
  • 2026-05-15 01:38
4 شهداء بقصف إسرائيلي على شمال غزة
4 شهداء بقصف إسرائيلي على شمال غزة
  • 2026-05-15 01:16
اقتحام وتدنيس قبل (أخطر جمعة).. ماذا يجري في المسجد الأقصى؟
اقتحام وتدنيس قبل (أخطر جمعة).. ماذا يجري في المسجد الأقصى؟
  • 2026-05-15 01:03
القدس المحتلة ... بن غفير وسموتريتش يقتحمان باب العمود
القدس المحتلة ... بن غفير وسموتريتش يقتحمان باب العمود
  • 2026-05-14 20:26
وزير الجيش الاسرائيلي: نستعد للعودة للقتال في ايران قريبا
وزير الجيش الاسرائيلي: نستعد للعودة للقتال في ايران قريبا
  • 2026-05-14 18:52
المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويرفع علم الاحتلال
المتطرف بن غفير يقتحم المسجد الأقصى ويرفع علم الاحتلال
  • 2026-05-14 15:41