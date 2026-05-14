*
الجمعة: 15 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

السفير عبيدات يقدّم أوراق اعتماده سفيرا مفوّضا غير مقيم لدى كوبا

  • 14 أيار 2026
  • 21:55
السفير عبيدات يقدّم أوراق اعتماده سفيرا مفوّضا غير مقيم لدى كوبا

خبرني - قدّم السفير وليد خالد عبيدات، الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، سفيرا مفوّضا وفوق العادة معتمدًا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوبا، خلال مراسم جرت في قصر الثورة في هافانا.

ونقل السفير عبيدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس دياز كانيل، وتمنياته للشعب الكوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس دياز كانيل نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الكوبية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية بالوكالة النائب الأول لوزير الخارجية جيراردو بينالفير بورتال.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

تطوير معان: الواحة استقبلت 200 حافلة تقل نحو 8 آلاف حاج
تطوير معان: الواحة استقبلت 200 حافلة تقل نحو 8 آلاف حاج
  • 2026-05-15 00:56
أوقاف إربد: أحداث تصرفوا بشكل غير لائق داخل مسجد .. وتعهد بعدم تكرار ذلك
أوقاف إربد: أحداث تصرفوا بشكل غير لائق داخل مسجد .. وتعهد بعدم تكرار ذلك
  • 2026-05-14 23:26
التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي في الجامعات الرسمية
التعليم العالي: صدور أسس امتحان تجسير البرنامج العادي في الجامعات الرسمية
  • 2026-05-14 22:38
الأردن.. 14 برنامجا معتمدا في المسار المهني والتقني العام المقبل
الأردن.. 14 برنامجا معتمدا في المسار المهني والتقني العام المقبل
  • 2026-05-14 22:10
وزارة التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل
وزارة التربية: 14 برنامجاً معتمداً في المسار المهني والتقني العام المقبل
  • 2026-05-14 21:11
سفير جديد للجزائر في الأردن
سفير جديد للجزائر في الأردن
  • 2026-05-14 20:42