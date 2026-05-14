السفير عبيدات يقدّم أوراق اعتماده سفيرا مفوّضا غير مقيم لدى كوبا

خبرني - قدّم السفير وليد خالد عبيدات، الخميس، أوراق اعتماده إلى رئيس جمهورية كوبا ميغيل دياز كانيل بيرموديز، سفيرا مفوّضا وفوق العادة معتمدًا غير مقيم للمملكة الأردنية الهاشمية لدى جمهورية كوبا، خلال مراسم جرت في قصر الثورة في هافانا.

ونقل السفير عبيدات تحيّات جلالة الملك عبد الله الثاني إلى فخامة الرئيس دياز كانيل، وتمنياته للشعب الكوبي الصديق بمزيدٍ من التقدّم والنماء.

بدوره، طلب الرئيس دياز كانيل نقل تحيّاته وتقديره إلى جلالة الملك عبد الله الثاني، مشيدًا بسياسات جلالته الحكيمة، والعلاقات التي تربط البلدين الصديقين، مبديًا اهتمام الحكومة الكوبية بتعزيز وتطوير العلاقات الثنائية، ومتمنيًا للمملكة والشعب الأردني دوام التقدّم والازدهار.

وحضر مراسم تقديم أوراق الاعتماد وزير الخارجية بالوكالة النائب الأول لوزير الخارجية جيراردو بينالفير بورتال.