فيديو رومانسي لأحمد العوضي ويارا السكري يثير جدل الارتباط

خبرني - أثار فيديو رومانسي نشره الفنان أحمد العوضي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، ظهر فيه برفقة الفنانة يارا السكري، حالة واسعة من الجدل بين المتابعين، وسط تساؤلات حول طبيعة العلاقة التي تجمعهما وإمكانية إعلان ارتباط رسمي قريبًا.

وانتشرت التكهنات بشكل كبير بعد أن تضمن الفيديو أجواءً رومانسية وأغنية ذات طابع عاطفي، ما اعتبره الجمهور إشارة غير مباشرة لاحتمال تطور العلاقة، خاصة مع تكرار ظهورهما المشترك مؤخرًا.

وجاء هذا التفاعل بالتزامن مع النجاح الذي حققه مسلسل «على كلاي»، الذي جمع الثنائي ضمن أحداثه الدرامية، وفتح باب الشائعات حول وجود تقارب خارج نطاق العمل الفني.

ولم يصدر حتى الآن أي تعليق رسمي من الطرفين حول ما يتم تداوله، فيما يواصل الجمهور تداول الفيديو وتحليل تفاصيله، في انتظار توضيح حاسم بشأن حقيقة العلاقة.