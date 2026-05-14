النقد الدولي: ارتفاع أسعار الاسمدة سيؤثر على الامن الغذائي

خبرني - حذر صندوق النقد الدولي من أن ارتفاع أسعار الأسمدة عادة ما يستغرق نحو ستة أشهر حتى ينعكس على أسعار المواد الغذائية، وقد يؤدي في بعض الحالات إلى انخفاض المحاصيل ومشكلات في الأمن الغذائي.

وقال الصندوق، إنه يتابع من كثب أزمة الطاقة الناجمة عن الصراع في الشرق الأوسط وتداعياتها على شحنات الأسمدة، وفق ما نقلت شبكة (سي إن بي سي).

وأوضحت المتحدثة باسم الصندوق جولي كوزاك في مؤتمر صحفي، أن التاريخ يظهر أن ارتفاع أسعار الأسمدة ينعكس تدريجياً على أسعار الغذاء، ما قد يفاقم التحديات المتعلقة بالإنتاج الزراعي والأمن الغذائي في عدد من الدول.