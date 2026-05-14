الجمعة: 15 أيار 2026
سفير جديد للجزائر في الأردن

  • 14 أيار 2026
  • 20:42
خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، موافقة حكومة المملكة الأردنية الهاشمية على قرار حكومة جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية ترشيح السيد محمد زرقط، ليكون سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية الجزائرية لدى البلاط الملكي الهاشمي.

