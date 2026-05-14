الاردن .. احالة موظفين الى التقاعد وانهاء خدمات آخرين (أسماء)

خبرني - صدر في عدد الجريدة الرسمية، اليوم الخميس، حزمة من قرارات مجلس الوزراء القاضية باحالة مجموعة من الموظفين الحكوميين في مختلف الوزارات والمؤسسات الرسمية الى التقاعد، بالاضافة الى انهاء خدمات آخرين وفقاً لاحكام القانون والانظمة المعمول بها في الخدمة المدنية.

وجاءت هذه القرارات استناداً الى تنسيبات الوزراء المعنيين وموافقة مجلس الوزراء، حيث شملت موظفين اتموا السن القانوني او مدد الخدمة المطلوبة، في اطار المراجعة الدورية للموارد البشرية في الجهاز الحكومي، وضمان ضخ دماء جديدة في المواقع الادارية المختلفة لعام 2026.

وتضمنت القائمة المنشورة اسماء الموظفين الذين تقرر انهاء خدماتهم لاسباب قانونية او بناءً على طلبهم، الى جانب المحالين الى التقاعد المدني، حيث تسري هذه القرارات اعتباراً من تواريخ محددة لكل حالة، مع ضمان كافة الحقوق المالية والمكتسبة للمحالين وفق التشريعات النافذة.



واكد مراقبون ان هذه الاحالات تأتي ضمن سياق تنظيمي اعتيادي يهدف الى تنظيم الهياكل الوظيفية في المؤسسات العامة، وتوفير فرص للترفيع والترقية للكوادر الشابة، بما ينسجم مع خطط تحديث القطاع العام وتطوير الاداء المؤسسي التي تنتهجها الحكومة في المرحلة الراهنة.

وتعد الجريدة الرسمية المرجع النهائي والقانوني لنفاذ مثل هذه القرارات، حيث يتم ابلاغ الموظفين المعنيين عبر دوائرهم الرسمية لاستكمال اجراءات براءة الذمة والانفكاك عن العمل، تمهيداً لانتقالهم الى مرحلة التقاعد او تسوية اوضاعهم الوظيفية بحسب نص القرار الصادر.

وتعكس هذه القرارات تقديراً لسنوات الخدمة التي قضاها الموظفون في العمل العام، مع التأكيد على ان المؤسسات الحكومية تعمل وفق رؤية مؤسسية تضمن استمرارية تقديم الخدمات للمواطنين دون انقطاع، رغم حركة التغيير والتقاعد المستمرة في الكوادر البشرية.

ويسود حالة من الترقب في الاوساط الوظيفية لصدور دفعات جديدة من التقاعدات مع نهاية النصف الاول من العام الحالي، في ظل التوجهات نحو ترشيق الجهاز الحكومي ورفع كفاءة الانتاجية، والالتزام بالشفافية الكاملة في نشر كافة القرارات التي تمس المسار الوظيفي للمواطنين.