صعود تاريخي في وول ستريت.. «داو جونز» يقترب من 50 ألف نقطة

خبرني - ارتفع سوق الأسهم الأمريكية نحو تسجيل المزيد من الأرقام القياسية الخميس، بعد أن انضمت شركة سيسكو سيستمز إلى قائمة الشركات الأمريكية التي أعلنت عن أرباح فاقت توقعات المحللين لبداية عام 2026.

ورفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 نسبة 0.9% فوق أعلى مستوى له على الإطلاق الذي سجله في اليوم السابق. وصعد مؤشر داو جونز الصناعي 386 نقطة، أي بنسبة 0.8%، وهو في طريقه لإنهاء اليوم فوق مستوى 50000 نقطة لأول مرة منذ بدء الحرب مع إيران.

وارتفع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 1%، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، وذلك حتى الساعة 11:45 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة، وفقا لوكالة أسوشيتد برس.

وساهمت سيسكو في قيادة السوق بعد أن قفزت بنسبة 15.5% في ما قد يكون أفضل يوم لها منذ نحو 15 عاماً. وأعلنت عملاقة التكنولوجيا عن أرباح وإيرادات أفضل من توقعات المحللين للربع الأخير، وصرح الرئيس التنفيذي تشاك روبنز بأن الشركة شهدت "طلباً قوياً وواسع النطاق على منتجاتها".

تضخ شركات التكنولوجيا العملاقة على وجه الخصوص أموالاً طائلة في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وقدمت شركة سيسكو توقعات للأرباح في الربع الجاري تجاوزت بسهولة توقعات المحللين.

كان هذا الطلب الهائل على الذكاء الاصطناعي، والأرباح الضخمة التي يحققها، من الأسباب الرئيسية التي دفعت سوق الأسهم الأمريكية إلى تسجيل أرقام قياسية طوال هذا العام.

جمعت شركة سيريبراس سيستمز، المتخصصة في معالجات الذكاء الاصطناعي، 5.55 مليار دولار بعد طرح أسهمها للاكتتاب العام الأولي، ومن المقرر أن يبدأ تداول أسهمها في بورصة ناسداك في وقت لاحق من الخميس.

أكدت أرباح الشركات المعلنة حتى الآن هذا الموسم أن السوق لا يزال مدفوعًا بالذكاء الاصطناعي، لكن تأثيره يتسع بسرعة، وفقًا لكبيرة استراتيجيي الاستثمار والمحافظ في بلاك روك، غارغي بال تشودري.

وأضافت: "ما بدأ بعدد قليل من الشركات يُحفز الآن نمو الأرباح في قطاعات أشباه الموصلات والبنية التحتية، وحتى في بعض قطاعات الاقتصاد الصناعي".

وخارج نطاق الذكاء الاصطناعي، شهدت أسهم أخرى ارتفاعًا ملحوظًا بعد تحقيق أرباح فاقت التوقعات، منها أسهم ستاب هاب هولدينغز (بارتفاع 18.2%)، وفايكنغ هولدينغز (بارتفاع 7%)، وييتي هولدينغز (بارتفاع 4.7%).

تبيع الشركات الثلاث منتجات لا تُعدّ من الضروريات اليومية، مثل تذاكر الحفلات الموسيقية، والرحلات النهرية، وزجاجات المياه المعزولة. وقد تُشير النتائج القوية التي حققتها هذه الشركات إلى أن المستهلكين ما زالوا على استعداد للإنفاق، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تُظهر شعور المستهلكين الأمريكيين بالإحباط حيال الوضع الاقتصادي.

ويُعدّ استمرار الأسر الأمريكية في الإنفاق ودعم الاقتصاد سؤالًا هامًا، نظرًا لتزايد الضغوط عليها بسبب ارتفاع أسعار النفط والتضخم الناجم عن الحرب الإيرانية.

وأفاد تقرير صدر الخميس بأن إجمالي إنفاق المتسوقين في متاجر التجزئة الأمريكية الشهر الماضي كان أقل مما توقعه الاقتصاديون. إلا أن التباطؤ، بعد استبعاد مبيعات البنزين والسيارات، لم يكن بالحدة التي توقعها الاقتصاديون.

وفي الوقت نفسه، أشار تقرير منفصل إلى أن عددًا أكبر من العمال الأمريكيين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة الأسبوع الماضي، ما قد يُشير إلى المزيد من عمليات التسريح. ومع ذلك، يبقى هذا العدد منخفضًا نسبيًا مقارنةً بالمستويات التاريخية.

وشهدت عوائد سندات الخزانة الأمريكية تقلبات في سوق السندات عقب صدور التقارير مباشرةً، لكنها استقرت في الغالب. انخفض العائد على سندات الخزانة لأجل 10 سنوات إلى 4.45% من 4.46% في وقت متأخر من الأربعاء.

في أسواق الأسهم العالمية، ارتفعت المؤشرات في أوروبا بعد أداء متباين في آسيا. انخفض مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 1%، بينما قفز مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 1.8% مسجلاً رقماً قياسياً جديداً بفضل مكاسب أسهم الشركات العاملة في مجال الذكاء الاصطناعي.

استقرت الأسهم تقريباً في هونغ كونغ، وانخفضت بنسبة 1.5% في شنغهاي، بالتزامن مع لقاء الرئيس الصيني شي جين بينغ مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في بكين.

يأمل بعض المستثمرين أن يشجع ترامب شي على استغلال العلاقات الاقتصادية الوثيقة بين الصين وإيران لحثها على إعادة فتح مضيق هرمز. وقد أدى إغلاق المضيق بسبب الحرب إلى تعطيل ناقلات النفط بدلا من إيصال النفط الخام إلى المستهلكين حول العالم، مما رفع أسعار النفط الخام.

انخفض سعر برميل خام برنت، المعيار الدولي، بنسبة 0.6% إلى 104.97 دولار الخميس، ولكنه لا يزال أعلى بكثير من سعره قبل الحرب الذي بلغ حوالي 70 دولارا.