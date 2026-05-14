كيت أميرة ويلز تتعلم المكرونة خلال زيارة لإيطاليا

  • 14 أيار 2026
  • 20:02
خبرني - تعلمت كيت ميدلتون صناعة المكرونة خلال زيارة لوادي الطعام شمال إيطاليا، المشهور بمنتجاته التقليدية الشهيرة عالميًا.

وتزور كيت، زوجة ولي العهد الأمير وليام، إيطاليا في إطار عملها بمجال تنمية الطفولة، وهو موضوع رئيسي في عملها العام.

ورحب المئات بالأميرة أمس في ريجيو إيميليا، وهي مدينة معروفة عالميا بنهجها في التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة.

وصباح اليوم، زارت الأميرة روضة أطفال محلية ومركز ريميدا الذي يتم فيه إعادة استخدام أشياء كأدوات لتعليم الأطفال، بدلا من التخلص منها.

وفي وقت الغداء، جربت الأميرة صنع المكرونة الطازجة في مزرعة "أل فينيتو"، الواقعة بين ريجيو إيميليا وبارما.

وتحت إشراف الشيف إيفان لامبريدي، تعلمت كيت كيفية تحضير التورتيلي، وهي نوع من المكرونة المحشوة الشائعة في المنطقة، وعادة ما تحشى بما يعرف بالريكوتا، وهو مصل الحليب، والأعشاب، وإن كانت هناك تشكيلات أخرى تشمل السبانخ واليقطين والخرشوف.

وذكر مسؤولون أن الأميرة ستلتقي قبل عودتها إلى المملكة المتحدة بعائلات من عدة أجيال، لتتعلم كيف تنتقل الرعاية والإبداع والترابط عبر التقاليد اليومية، مثل الطبخ.

وفي العام الماضي، اعترفت لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" بالمطبخ الإيطالي باعتباره "تراثا ثقافيا غير مادي"، تقديرا للممارسات التي تتعلق بالطهي التي توارثتها الأجيال.

