*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

طرح الملصق الرسمي لفيلم «صقر وكناريا» لمحمد إمام وشيكو

  • 14 أيار 2026
  • 19:48
طرح الملصق الرسمي لفيلم صقر وكناريا لمحمد إمام وشيكو

خبرني -كشف صناع فيلم «صقر وكناريا» عن البوستر الرسمي الأول للعمل، الذي يجمع الفنان محمد إمام والفنان شيكو، تمهيدا لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

 

وظهر الملصق الدعائي بطابع يجمع بين الكوميديا والأكشن، مع إبراز التباين الواضح بين الشخصيتين اللتين يؤديهما بطلا الفيلم، في أجواء توحي بمغامرات ومواقف غير متوقعة ضمن أحداث العمل.

 

طرح الملصق الرسمي لفيلم &laquo;صقر وكناريا&raquo; لمحمد إمام وشيكو - صورة 1

 

فيلم «صقر وكناريا»

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد إمام وشيكو كل من يسرا اللوزي ويارا السكري وخالد الصاوي وانتصار، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث يحاول «صقر» الابتعاد عن عالم الجريمة والبحث عن حياة مستقرة، قبل أن تجمعه الصدفة بشخصية «بلال» المهووسة بالمغامرات، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وأثار الفيلم حالة من الترقب بين الجمهور منذ الإعلان عن تفاصيله الأولى، خاصة أنه يمثل التعاون السينمائي الأول بين محمد إمام وشيكو، وسط توقعات بعرضه خلال موسم الصيف المقبل.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة مع فتاة: وجدت ملكتي الصغيرة
أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة مع فتاة: وجدت ملكتي الصغيرة
  • 2026-05-14 18:33
عفاف شعيب: نمت وملحقتش جنازة عبد الرحمن أبو زهرة
عفاف شعيب: نمت وملحقتش جنازة عبد الرحمن أبو زهرة
  • 2026-05-14 12:19
ماذا قال جمال سليمان بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع؟
ماذا قال جمال سليمان بعد لقائه الرئيس أحمد الشرع؟
  • 2026-05-14 08:29
الشرع يستقبل الفنان جمال سليمان
الشرع يستقبل الفنان جمال سليمان
  • 2026-05-14 02:49
قضية المخدرات تحيل شقيق رنا رئيس للمحاكمة الجنائية
قضية المخدرات تحيل شقيق رنا رئيس للمحاكمة الجنائية
  • 2026-05-13 22:21
تفاصيل وفاة الفنان كمال زرارة ورسائل النعي من محبيه
تفاصيل وفاة الفنان كمال زرارة ورسائل النعي من محبيه
  • 2026-05-13 20:36