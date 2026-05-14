طرح الملصق الرسمي لفيلم «صقر وكناريا» لمحمد إمام وشيكو

خبرني -كشف صناع فيلم «صقر وكناريا» عن البوستر الرسمي الأول للعمل، الذي يجمع الفنان محمد إمام والفنان شيكو، تمهيدا لطرحه في دور السينما خلال الفترة المقبلة.

وظهر الملصق الدعائي بطابع يجمع بين الكوميديا والأكشن، مع إبراز التباين الواضح بين الشخصيتين اللتين يؤديهما بطلا الفيلم، في أجواء توحي بمغامرات ومواقف غير متوقعة ضمن أحداث العمل.

فيلم «صقر وكناريا»

ويشارك في بطولة الفيلم إلى جانب محمد إمام وشيكو كل من يسرا اللوزي ويارا السكري وخالد الصاوي وانتصار، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج حسين المنباوي.

وتدور أحداث الفيلم في إطار يجمع بين الإثارة والكوميديا، حيث يحاول «صقر» الابتعاد عن عالم الجريمة والبحث عن حياة مستقرة، قبل أن تجمعه الصدفة بشخصية «بلال» المهووسة بالمغامرات، لتبدأ سلسلة من الأحداث التي تقلب حياتهما رأسًا على عقب.

وأثار الفيلم حالة من الترقب بين الجمهور منذ الإعلان عن تفاصيله الأولى، خاصة أنه يمثل التعاون السينمائي الأول بين محمد إمام وشيكو، وسط توقعات بعرضه خلال موسم الصيف المقبل.