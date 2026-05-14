دائرة الإحصاءات: أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025

خبرني - أظهرت التقديرات السكانية الصادرة عن دائرة الإحصاءات العامة، أن عدد الأسر في المملكة قد بلغ 2,475,767 أسرة في نهاية عام 2025، بمتوسط حجم أسرة 4.8 فرد، مقارنة بـ 5.4 فرد في تعداد 2004، مما يعكس اتجاهًا نحو تراجع حجم الأسرة.

وأشارت الدائرة في بيان، الخميس، بمناسبة اليوم العالمي للأسرة الذي يصادف 15 أيار من كل عام، إلى أن البيانات أظهرت أن 20.8% من الأسر تترأسها إناث، مقابل 79.2% يترأسها ذكور.

وفيما يتعلق بالخصوبة، انخفض معدل الإنجاب الكلي (متوسط عدد الأطفال الذين يمكن أن تنجبهم المرأة في سن الإنجاب 15–49 سنة) من 3.5 طفل عام 2012 إلى 2.6 طفل عام 2023، وفق نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023، (أي بانخفاض طفل في عشرة أعوام) وهو ما يعزز الاتجاه نحو تكوين أسر أصغر حجماً.

أما على صعيد الظروف السكنية، فقد بينت نتائج مسح السكان والصحة الأسرية عام 2023 أن 97.5% من الأسر تقيم في شقق أو دور، مع توفر مرتفع للخدمات الأساسية داخل المنازل.

وفيما يخص التكنولوجيا، أظهرت نتائج مسح تكنولوجيا المعلومات في المنازل لعام 2024 الذي تنفذه دائرة الإحصاءات العامة، أن 99.6% من الأسر تمتلك هاتفًا نقالاً، و34.3% لديها حاسوب محمول، فيما تتوفر خدمة الإنترنت لدى 96.5% من الأسر، مما يعكس انتشاراً واسعاً للتقنيات الرقمية.

كما بلغ معدل الإعالة الاقتصادية للأردنيين 306.7 خلال عام 2025، مما يعني أن كل 100 شخص نشيط اقتصادياً يعيلون نحو 307 أفراد خارج قوة العمل، مسجلاً ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.1% مقارنة بعام 2024، إذ بلغ 303.5 وذلك وفق نتائج مسح قوة العمل لعام 2024، الأمر الذي يعكس استقراراً نسبياً في هيكل السكان.