الفن المستورد يثير الجدل قبل كأس العالم 2026

خبرني - أثيرت حالة من الجدل بعد إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" عن أسماء المشاركين في إحياء الحفل المزمع بين شوطي نهائي كأس العالم 2026.

وتقام بطولة كأس العالم 2026 في صيف العام الحالي في أمريكا وكندا والمكسيك بمشاركة 48 منتخبا لأول مرة.

ومن المقرر أن يقام أول عرض بين شوطي نهائي كأس العالم في التاريخ، في منتصف المباراة التي تقام يوم 19 يوليو/ تموز المقبل في ملعب "ميتلايف" بولاية نيوجيرسي الأمريكية.

وكان الفيفا قد أكد أن الأمريكية مادونا، والكولومبية شاكيرا، وفرقة BTS الكورية، سيقودون العرض الفني.

لكن كثيرا من الجماهير الأمريكية والكندية والمكسيكية اعتبرت القرار "غير منطقي"، لأنه تجاهل العديد من النجوم المحليين من الدول المستضيفة.

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية إلى أن التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي وصفت التشكيلة بأنها "أسوأ قائمة في تاريخ الفيفا".

وهاجم بعض المشجعين اختيار مادونا باعتبارها "تجاوزت ذروتها"، وآخرون استهجنوا تكرار ظهور شاكيرا بعد مشاركتها في عروض سابقة، بينما اعتبر آخرون إدخال BTS محاولة غير مقنعة.

جدير بالذكر أن جياني إنفانتينو، رئيس الفيفا، وعد بأن العرض سيكون "رائعاً"، كما أوضح أن العرض سيخصص جزءاً من عوائده لصندوق التعليم العالمي للأطفال.

جدير بالذكر أن العروض السابقة كانت مقتصرة على حفلي الافتتاح والختام، كما حدث في نسخة 1994 بالولايات المتحدة مع ديانا روس وويتني هيوستن.