أحمد الفيشاوي يثير الجدل بصورة مع فتاة: وجدت ملكتي الصغيرة

خبرني - أثار الفنان أحمد الفيشاوي حالة من الجدل والتفاعل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما نشر صورة تجمعه بفتاة عبر حسابه الرسمي على "إنستغرام"، معبرًا عن مشاعره تجاهها بكلمات رومانسية.

وظهر الفيشاوي في الصورة برفقة الفتاة، وأرفقها بتعليق قال فيه: «أخيرًا وجدت ملكتي الصغيرة الساحرة.. أحبك كاميلا»، الأمر الذي دفع عددًا كبيرًا من متابعيه إلى تهنئته والتفاعل مع المنشور.

وفي سياق آخر، كان الفنان أحمد الفيشاوي قد علق مؤخرًا على أزمة سحب فيلمه سفاح التجمع من دور العرض السينمائية بعد ساعات من طرحه، بقرار من الرقابة على المصنفات الفنية، وهي الأزمة التي أثارت جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.

وكتب الفيشاوي عبر حسابه على "إنستغرام" تعليقًا على الواقعة: «عن حادثة فيلم سفاح التجمع أنا أتراجع في دهشة وصمت.. وكل سنة وأنتم طيبين».

ويشارك في بطولة فيلم «سفاح التجمع» إلى جانب أحمد الفيشاوي عدد من الفنانين، أبرزهم صابرين وسينتيا خليفة وانتصار، وتدور أحداثه حول قاتل متسلسل يُدعى كريم، يعيش صراعًا نفسيًا يقوده إلى ارتكاب سلسلة من الجرائم.