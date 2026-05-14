مونديال 2026.. أمريكا تستعد لمعركة الأمن والتهديدات

خبرني - نحو مونديال 2026، بدأت أمريكا تحركات مبكرة، بوصفه اختباراً أمنياً مركباً بقدر ما هو حدث رياضي عالمي، إذ لم تعد البطولة مجرد استضافة جماهيرية واسعة، بل ساحة تقدير تهديدات متعددة الطبقات تشمل الإرهاب، والجريمة المنظمة، والهجمات السيبرانية.

ويعكس اجتماع المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب التابع لـNational Counterterrorism Center مع شركاء إنفاذ القانون، انتقال التخطيط من منطق “التأمين اللحظي” إلى بناء منظومة استباقية تعتمد الدمج بين الاستخبارات والتحليل الميداني والتنسيق الفيدرالي والمحلي، بما يرسّخ مقاربة أمنية ترى في البطولة حدثاً عابراً للحدود والاختصاصات في آن واحد.

في هذا الإطار، استضاف المركز الوطني الأمريكي لمكافحة الإرهاب التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية، الثلاثاء، ندوة بمشاركة شركاء من أجهزة إنفاذ القانون الفيدرالية والمحلية وعلى مستوى الولايات، بهدف تنسيق الدعم الاستخباراتي لكأس العالم مونديال 2026، وفق ما أفاد به مسؤولون.

«الحدث الأعظم»

وجاءت الفعالية، التي أُقيمت دعماً لتوجيهات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجعل البطولة «أعظم وأكثر حدث رياضي أماناً في التاريخ الأمريكي»، بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من مختلف أجهزة مجتمع الاستخبارات، إلى جانب ممثلين عن أجهزة إنفاذ القانون وكبار أعضاء فريق عمل البيت الأبيض الخاص بكأس العالم، كما شارك مئات آخرون افتراضياً من مواقع مختلفة في أنحاء أمريكا الشمالية، بحسب مكتب مدير الاستخبارات الوطنية، بحسب صحيفة «صوت فلوريدا».

ومن المقرر إقامة كأس العالم 2026، في الفترة الممتدة من 11 يونيو/حزيران إلى 19 يوليو/تموز، عبر مدن مستضيفة في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، بالتزامن مع احتفالات الولايات المتحدة بالذكرى الـ250 لتأسيسها.

وقالت مديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد، في بيان: «الرئيس ترامب دعا ملايين الأشخاص من مختلف أنحاء العالم لزيارة الولايات المتحدة خلال احتفالات الذكرى الـ250 لتأسيس أمتنا، ولمتابعة أفضل لاعبي كرة القدم في العالم خلال كأس العالم 2026».

وأضافت: «نعمل بشكل استراتيجي عبر تنسيق مشترك بين الوكالات لضمان جاهزية مجتمع الاستخبارات وانخراطه الكامل مع أجهزة إنفاذ القانون، دعماً لسلامة وأمن جميع الأمريكيين والزوار الذين سيحضرون الفعاليات في المدن الـ16 المستضيفة».

وتناولت العروض المقدمة خلال «الندوة التحليلية لكأس العالم FIFA 2026» مشهد التهديدات العالمية، والاستجابة لمكافحة الإرهاب، وتهريب المخدرات، والتهديدات السيبرانية، وأنشطة النفوذ الخبيث.

كما تلقى المشاركون إحاطات حول التنسيق الاستخباراتي والأمني، إضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية والسياسية في كندا والمكسيك.

واستعرض مكتب مدير الاستخبارات الوطنية عدداً من الجهود الإضافية لدعم الحدث، من بينها:

نشر فريق التقييم المشترك لمكافحة الإرهاب — وهو شراكة تضم المركز الوطني لمكافحة الإرهاب، ومكتب التحقيقات الفيدرالي، ووزارة الأمن الداخلي، إلى جانب مسؤولين من حكومات الولايات والسلطات المحلية والقبلية والإقليمية — أربعة منتجات استخباراتية جديدة غير سرية في وقت سابق من هذا العام، تضمنت توصيات وموارد تتعلق بالسلامة العامة خلال كأس العالم وفعاليات 2026 الأخرى.

يتولى مجلس الاستخبارات الوطنية التابع للمكتب قيادة مشتركة لفريق عمل مختص بالاستخبارات والتهديدات بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي ووزارة الأمن الداخلي، بهدف تحسين جمع المعلومات وتحليلها والتنسيق مع الجهات المعنية.

قبل المباراة الافتتاحية، سيقدم المركز الوطني لمكافحة الإرهاب دعماً استخباراتياً للمدن المستضيفة يشمل التخطيط الأمني، وتقييم التهديدات، وإجراءات التدقيق والفحص.

خلال البطولة، سيعمل المركز على تحليل المعلومات الاستخباراتية من مختلف المصادر بشأن أي تهديدات محتملة تستهدف الحدث أو المدن المستضيفة أو الرياضيين أو الجماهير.

كما سيستخدم المركز ممثليه الإقليميين ومركز العمليات الوطني لمكافحة الإرهاب العامل على مدار الساعة لتبادل المعلومات بشكل فوري.

ومع تبقي أقل من 40 يوماً على انطلاق البطولة، أكد مكتب مدير الاستخبارات الوطنية أنه سيواصل التعاون مع فريق عمل البيت الأبيض والشركاء على مختلف مستويات الحكومة، إضافة إلى الشركاء الدوليين، لضمان سلامة الجماهير والرياضيين والمسؤولين والمدن المستضيفة.

وستمثل كأس العالم 2026 المرة الأولى التي تُقام فيها البطولة بتنظيم مشترك بين ثلاث دول.