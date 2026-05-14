جريمة مروعة تهز العراق .. اغتصاب طفلتين وإلقائهما بالصرف الصحي

خبرني - شهدت مدينة بغداد جريمة بشعة، عندما أقدم ثلاثة مجرمين على اغتصاب طفلتين مما أدى إلى مقتل إحداهما وإصابة الثانية بجروح.

وذكر إعلام قيادة شرطة الرصافة في بيان صحفي، يوم الاربعاء 13 أيار/مايو الجاري، أن المجرمين قاموا باغتصاب طفلتين أحدهما تدعى غزل سيف عبد الكريم بعمر(4) سنوات والثانية بعمر (5)سنوات، وبعد الاغتصاب قاموا بإلقائهما في مياه الصرف الصحي لإخفاء معالم جريمتهم، ما أدى إلى مقتل غزل وإصابة الطفلة الثانية بجروح.

وقد تمكنت القوات الأمنية من إلقاء القبض على المجرمين، وهم: محمد حيدر جبار، وكرار رمضان بدر، وعباس كاظم محسن.

وطالب ناشطون عراقيون عبر مواقع التواصل الاجتماعي تنفيذ أقصى أشكال العدالة الرادعة بحقهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأفعال وحماية المجتمع من المجرمين.

وتأتي الجريمة المأسوية، بعد أيامٍ قليلة من مقتل الطفلة كوثر بشار الحسيجاوي، في منطقة النهروان شرقي بغداد، بذريعة “غسل العار” أو “ما يعرف جرائم تُرتكب بذريعة الشرف”.

وبحسب منصة ” جمار العراقية”، قُتلت الفتاة لإن العائلة كانت تسعى لتزويجها من ابن عمها الذي يكبرها سنًا، قبل أن تهرب بعد رفضها الزواج.