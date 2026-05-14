بحث تسهيل النقل الى المدن الصناعية والمناطق التنموية

خبرني - بحث وزير النقل الدكتور نضال القطامين، ووزير الإدارة المحلية وليد المصري، ووزير الصناعة والتجارة والتموين يعرب القضاة، خلال اجتماع عقد في وزارة النقل، آليات تسهيل خدمات النقل العام إلى المدن الصناعية والمناطق التنموية، بما يسهم في زيادة نسبة العمالة الأردنية، وتسهيل وصول العاملين إلى مواقع العمل، وتنشيط الحركة الاقتصادية في المحافظات.

وأكد الوزراء خلال الاجتماع الذي حضره أمين عام الوزارة فارس أبو دية، ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري المهندس رياض الخرابشة، وأمين عام وزارة الاشغال العامة والاسكان بالوكالة وسيم العدوان ومدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي عبيدات وعدد من المختصين، أهمية شمول المدن الصناعية والمناطق التنموية ضمن أولويات مشاريع الربط بين مراكز المحافظات في مراحلها المقبلة، خاصة مدينة الحسن الصناعية، بما يضمن توفير خدمات نقل منتظمة وآمنة تخدم العاملين والطلبة والمراجعين.

وركز الاجتماع على مدينة الحسن الصناعية كنموذج أولي لتطبيق الحلول المقترحة قبل تعميمها على باقي المدن الصناعية والمناطق التنموية .

وأشار المشاركون إلى أن مدينة الحسن الصناعية تضم 134 مصنعاً يعمل فيها أكثر من 30 ألف عامل، بينهم نحو 6 آلاف أردني، ما يجعل تطوير خدمات النقل أولوية لزيادة نسبة العمالة المحلية وتسهيل وصول العاملين إلى مواقع العمل، بما يعزز كفاءة التشغيل ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية في المدن القريبة من خلال تسهيل حركة العاملين وتنقلهم بعد ساعات العمل وخلال العطل.

وقدمت هيئة تنظيم النقل البري خلال الاجتماع عرضا مرئيا تناول واقع حال قطاع النقل في محافظة اربد وتسهيل خدمة النقل الى مدينة الحسن الصناعية بصورة أكثر كفاءة واستدامة.

وأكد الوزراء أن خدمة النقل للمدن الصناعية اولوية وتنسجم مع مستهدفات رؤية التحديث الاقتصادي، خاصة فيما يتعلق بزيادة فرص العمل، ورفع نسبة تشغيل الأردنيين، وتحسين خدمات النقل في مختلف محافظات المملكة.