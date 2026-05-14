الخميس: 14 أيار 2026
مراقبة طبية ونفسية لقاتل والدته في عمان

  • 14 أيار 2026
  • 17:41
خبرني  - قرر مدعي عام الجنايات الكبرى توقيف المتهم بقتل والدته في جنوب العاصمة عمان 15 يوماً على ذمة التحقيق، مع وضعه تحت إشراف الأطباء في المركز الوطني للصحة النفسية؛ للتأكد من سلامته العقلية والنفسية، ومدى إدراكه لأفعاله خلال ارتكاب الجريمة.

وكان المتهم الثلاثيني قد قتل والدته السبعينية خنقاً وضرباً بالعصا على رأسها داخل منزلها في إحدى مناطق جنوب العاصمة عمان.

ووجهت للشاب تهمة "القتل الواقع على الأصول" سنداً لأحكام قانون العقوبات الأردني.

وبحسب التحقيقات، فإن المتهم كان يراجع طبيباً نفسياً في عيادة خاصة خلال العام الماضي.

وفي يوم الجريمة، استغل القاتل وجود والدته وحيدة في المطبخ، وباغتها بعدة ضربات قوية على رأسها بعصا، قبل أن يقدم على خنقها.

