أصعب 4 امتحانات في يومين!.. طلبة التمريض في آل البيت يشتكون من جدول الامتحانات

خبرني - اشتكى طلبة كلية التمريض في جامعة آل البيت من تكدس جدول الامتحانات.

وقالت إحدى الطالبات لـ"خبرني" إن جدول الامتحانات تضمن وضع امتحانات أصعب 4 مواد خلال يومين فقط، ما يمنعهم من التحضير الكافي والدراسة لهذه المواد.

وبينت الطالبة أن إدارة الكلية لم تستجب لمطالب الطلبة بضرورة توزيع الامتحانات على أيام مستقلة، داعية إلى وضع جدول جديد يكون أكثر عدلًا وإنصافًا.

شكاوى مماثلة

ونشر موقع "خبرني" في وقت سابق شكاوى مماثلة من طلبة كلية العلوم الطبية التطبيقية في الجامعة.

وشملت الشكاوى تخصصات العلاج الطبيعي، والعلاج الوظيفي، والسمع والنطق، والعلاج التنفسي.

وبين الطلبة أن طبيعة التخصصات الطبية التطبيقية تحتاج إلى وقت كافٍ للتحضير بسبب كثافة المواد ومتطلباتها الدراسية، وأن الجدول الحالي لا يمنحهم فرصة مناسبة للاستعداد الجيد لكل مادة.

ولفتوا إلى أن مطالبات متكررة قُدمت لإعادة النظر في الجداول وتخفيف الضغط، إلا أنه لم تُجرَ تعديلات واضحة حتى اللحظة.