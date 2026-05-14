جامعة الزيتونة الأردنية تنظم محاضرة توعوية حول ميكانيكا الجسم السليمة

خبرني - نظّمت كلية العلوم الطبية التطبيقية في جامعة الزيتونة الأردنية محاضرة توعوية بعنوان “ميكانيكا الجسم السليمة”، قدّمتها الأستاذ المساعد في قسم العلاج الطبيعي الدكتورة سناء الصبحين بحضور عميد الكلية الأستاذ الدكتورة سماح نجيب و نائب العميد الدكتور محمد العسال ، وعدد من أعضاء الهيئة التدريسية وطلبة الكلية.

وتطرّقت المحاضرة إلى أهمية اتباع الأسس الصحيحة لحركة الجسم أثناء أداء الأنشطة اليومية، ودور ميكانيكا الجسم السليمة في الوقاية من الإصابات العضلية والهيكلية، إضافة إلى تعزيز الصحة العامة وتحسين كفاءة الأداء الحركي لدى الأفراد في مختلف الفئات العمرية.

كما استعرضت الدكتورة صبحين أبرز الممارسات الخاطئة التي قد تؤدي إلى آلام الظهر والمفاصل والإجهاد العضلي، مبينةً الطرق السليمة للجلوس والوقوف وحمل الأوزان واستخدام الأجهزة الإلكترونية، مع تقديم مجموعة من الإرشادات العملية والتمارين الوقائية التي تسهم في الحفاظ على سلامة الجهاز العضلي الهيكلي.

وأكدت عميد الكلية الأستاذ الدكتورة سماح نجيب أهمية تنظيم مثل هذه المحاضرات التوعوية التي تعزز الثقافة الصحية لدى الطلبة، وتسهم في ربط الجانب الأكاديمي بالممارسات الصحية السليمة، بما ينعكس إيجاباً على جودة الحياة والصحة المجتمعية.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن سلسلة من الأنشطة والفعاليات التي تنظمها الكلية بهدف نشر الوعي الصحي وتعزيز الدور التثقيفي للجامعة في خدمة المجتمع المحلي، وتشجيع الطلبة على تبني أنماط حياة صحية قائمة على المعرفة العلمية والتطبيق العملي.