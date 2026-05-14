الفيصلي يوافق على استكمال سلسة نهائي السلة

خبرني - اصدر نادي الفيصلي بيانا اكد فيه موافقة إدارة النادي على استكمال ما تبقى من مباريات سلسة نهائي دوري كرة السلة.

وانتقد البيان اتحاد كرة السلة ، واكد ان قراره جاء لضمان متابعة حقوق النادي دولياً و لضمان المشاركات الخارجية للنادي ، مع تحفظ الإدارة على قرارات لجنة الاستئناف.

وتاليا نص البيان :

عقدت إدارة النادي الفيصلي جلسة مطولة لمناقشة موقف النادي الرسمي ازاء الأحداث الأخيرة التي رافقت مباراة فريقنا في نهائي دوري السلة.

وقد حضر هذه الجلسة المدير الفني للفريق السيد/عبدالله ابو قورة بالإضافة الى محامي مختص في الاتحاد الدولي للعبة.

وقد تم نقاش كافة الأبعاد القانونية المتعلقة بقرار إدارة النادي وما يعكس ذلك من تبعات مالية و/أو قانونية و/أو معنوية قد تؤثر على النادي.

خاصة في ظل عدم وجود اتحاد يدير كرة السلة بعد إستقالة اعضائه.

بل حتى ان الكتاب القانوني المرسل من نادينا لإتحاد كرة السلة لم ولن يرد عليه لعدم وجود اتحاد وسيبقى موقف لجنة الاستئناف الخاطىء على ماهو عليه لعدم وجود اتحاد عامل! وستبقى جميع المخاطبات مع الاتحاد دون اي قيمة لأننا نتعامل مع اتحاد غير موجود؟

وعليه وتغليبًا لمصلحة النادي العليا وتجنبًا لأي غرامات مالية متوقعة قد تمس خزينة النادي خاصة في ظل غياب الاتحاد وترك الأمر الى لجان تفسر القانون وتفصله كما تشاء دون مرجعية أو رقابة.

و بعد الأخذ بالرأي القانوني و الرأي الفني

و لضمان متابعة حقوق النادي دولياً و لضمان المشاركات الخارجية للنادي

فقد قررت إدارة النادي الفيصلي استكمال ما تبقى من مباريات سلسة النهائي.

مع تحفظها التام والمطلق على ما صدر عن لجنة الاستئناف من قرارات لا تستند الى اي نصوص قانونية وفي ظل اتحاد سقط امام اختبار الفيصلي تاركًا كرة السلة الأردنية تواجه مصيرها وسط صمت غريب.

كما وتتمسك إدارة النادي الفيصلي بكافة حقوقها القانونية و المباشرة بمخاطبة الاتحاد الدولي للعبة حول كافة القرارات الجائرة التي صدرت اتجاه نادينا وتحديدًا فيما يتعلق بالجمهور سياج النادي وحصنه المنيع.