للأردنيين .. منح دراسية ماليزية في برنامج الماجستير

خبرني  - تعلن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن توفر منح دراسية مقدمة من الحكومة الماليزية للعام الجامعي 2026-2027 في برنامج الماجستير وبتخصصات مختلفة.

 

آلية التقديم

بإمكان الطلبة الراغبين بالاستفادة من هذه المنح وللاطلاع على كافة المعلومات والتفاصيل من خلال الموقع الالكتروني التالي: اضغط هنا

ولتقديم الطلبات من خلال الرابط الالكتروني التالي:اضغط هنا

 

مزايا المنحة:

الرسوم الدراسية، راتب شهري، تذكرة طيران ذهابًا وإيابًا على الدرجة السياحية.

 

شروط المنحة

- ألا يزيد عمر المتقدم عن (45) عاماً.
- الحصول على علامة (6) في امتحان اللغة الإنجليزية IELTS ، أو علامة (60) في امتحان TOEFL iBT أو وثيقة تؤكد أن لغة الدراسة في درجة البكالوريوس كانت اللغة الإنجليزية.

 

فترة تقديم الطلبات

الموعد النهائي لتقديم الطلبات هو 12-6-2026

 

ملاحظات هامة

* للاطلاع على قائمة الجامعات الماليزية المعترف بها لدى الوزارة الدخول على الرابط التالي:اضغط هنا
* يشترط على الطالب الالتزام بتعليمات معادلة الشهادات غير الأردنية لسنة 2023 والتعليمات المعدلة لعام 2025.

