*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

بعد استضافة عمّان للمفاوضات.. الأردن يرحّب باتفاق للإفراج عن 1600 محتجز يمني

  • 14 أيار 2026
  • 15:12
بعد استضافة عمّان للمفاوضات الأردن يرحّب باتفاق للإفراج عن 1600 محتجز يمني

خبرني - رحّب الأردن، الخميس، بالاتفاق الذي توصلت إليه الأطراف اليمنية برعاية الأمم المتحدة للإفراج عن أكثر من 1600 مُحتجَز مرتبطين بالنزاع في اليمن، وذلك في ختام جولة المفاوضات التي عُقدت في عمّان خلال الأسابيع الماضية.

وأكّد الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين، السفير فؤاد المجالي أنّ استضافة المملكة لهذه المفاوضات تأتي في إطار دعمها لجهود الأمم المتحدة والجهود العربية والدولية الرامية إلى تحقيق السلام والأمن والاستقرار في اليمن، وبما يلبّي تطلّعات الشعب اليمني.

وأشاد المجالي بالجهود التي بذلها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ، وبالدور المهم للجنة الدولية للصليب الأحمر والأطراف المعنية للتوصل إلى هذا الاتفاق الإنساني المهم والإفراج عن أكبر عدد من المُحتجَزين منذ بداية الأزمة اليمنية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

وزارة الصناعة ونقابة المقاولين تبحثان ملف التعويضات واستدامة المشاريع الإنشائية
وزارة الصناعة ونقابة المقاولين تبحثان ملف التعويضات واستدامة المشاريع الإنشائية
  • 2026-05-14 19:59
أبو صعيليك: الأردن يمتلك فرصة استراتيجية ليكون مركزا لوجستيا إقليميا وممرا للتجارة الدولية
أبو صعيليك: الأردن يمتلك فرصة استراتيجية ليكون مركزا لوجستيا إقليميا وممرا لل...
  • 2026-05-14 19:41
دائرة الإحصاءات: أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025
دائرة الإحصاءات: أكثر من 2.47 مليون أسرة في الأردن بنهاية 2025
  • 2026-05-14 19:25
الامن يحذر الأردنيين من طقس الجمعة
الامن يحذر الأردنيين من طقس الجمعة
  • 2026-05-14 17:47
اعلان من السفارة الأردنية في اميركا
اعلان من السفارة الأردنية في اميركا
  • 2026-05-14 17:24
أصعب 4 امتحانات في يومين!.. طلبة التمريض في آل البيت يشتكون من جدول الامتحانات
أصعب 4 امتحانات في يومين!.. طلبة التمريض في آل البيت يشتكون من جدول الامتحانات
  • 2026-05-14 17:01