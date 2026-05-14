خبرني - نظّمت كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط يومها العلمي الثاني تحت شعار: "تمكين العافية عالميًا: التمريض يقود الصحة والابتكار الرقمي"، وذلك تحت رعاية رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والقيادات الصحية من مختلف المؤسسات الطبية والتعليمية.

اليوم العلمي ناقش التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، والدور المتنامي الذي تؤديه مهنة التمريض في قيادة مسارات التحول الرقمي والرعاية الصحية الذكية، من خلال محاور ركّزت على جودة الرعاية وسلامة المرضى، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والممارسة الصحية المبنية على الأدلة.

واختُتمت الفعالية بجملة من التوصيات التي دعت إلى تعزيز دور الكوادر التمريضية في صياغة السياسات الصحية، وتوسيع حضور الابتكار الرقمي في المنظومة العلاجية، بما يسهم في بناء نموذج صحي أكثر كفاءة واستدامة وإنسانية.