*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

تمريض "الشرق الأوسط" تقود نقاشات التحول الصحي والابتكار الرقمي في يومها العلمي الثاني

  • 14 أيار 2026
  • 15:05
تمريض الشرق الأوسط تقود نقاشات التحول الصحي والابتكار الرقمي في يومها العلمي الثاني

خبرني - نظّمت كلية التمريض في جامعة الشرق الأوسط يومها العلمي الثاني تحت شعار: "تمكين العافية عالميًا: التمريض يقود الصحة والابتكار الرقمي"، وذلك تحت رعاية رئيسة الجامعة الأستاذة الدكتورة سلام المحادين، وبمشاركة نخبة من الأكاديميين والباحثين والقيادات الصحية من مختلف المؤسسات الطبية والتعليمية.
اليوم العلمي ناقش التحولات المتسارعة في القطاع الصحي، والدور المتنامي الذي تؤديه مهنة التمريض في قيادة مسارات التحول الرقمي والرعاية الصحية الذكية، من خلال محاور ركّزت على جودة الرعاية وسلامة المرضى، والصحة الرقمية، والذكاء الاصطناعي، والممارسة الصحية المبنية على الأدلة.
واختُتمت الفعالية بجملة من التوصيات التي دعت إلى تعزيز دور الكوادر التمريضية في صياغة السياسات الصحية، وتوسيع حضور الابتكار الرقمي في المنظومة العلاجية، بما يسهم في بناء نموذج صحي أكثر كفاءة واستدامة وإنسانية.

تمريض
تمريض
تمريض
تمريض

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة الزيتونة الأردنية تنظم محاضرة توعوية حول ميكانيكا الجسم السليمة
جامعة الزيتونة الأردنية تنظم محاضرة توعوية حول ميكانيكا الجسم السليمة
  • 2026-05-14 16:03
ضغط اكاديمي ونفسي .. غضب بسبب جداول الامتحانات بين طلبة (العلوم الطبية) في آل البيت
ضغط اكاديمي ونفسي .. غضب بسبب جداول الامتحانات بين طلبة (العلوم الطبية) في آل...
  • 2026-05-14 13:53
البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي
البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء...
  • 2026-05-13 21:30
للاردنيين .. منح دراسية في رومانيا
للاردنيين .. منح دراسية في رومانيا
  • 2026-05-13 17:10
برعاية وزير الشباب... جامعة عمان العربية تختتم مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة عربية واسعة
برعاية وزير الشباب... جامعة عمان العربية تختتم مسابقة الروبوتات والذكاء الاصط...
  • 2026-05-13 15:46
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف أكاديميًا من جامعة كليس 7 أراليك التركية ضمن برنامج إيراسموس+
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف أكاديميًا من جامعة كليس 7 أراليك التركية ضمن ب...
  • 2026-05-13 14:58