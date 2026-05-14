أمانة عمان تنفذ عددا من التحويلات المرورية المؤقتة

خبرني - أعلنت أمانة عمّان الكبرى، الخميس، تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة بالتعاون مع إدارة السير، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وتتضمن التحويلات إغلاق جسر ميدان جمال عبد الناصر المعروف باسم دوار الداخلية، وذلك ضمن أعمال استبدال وتأهيل أبراج الإنارة في الموقع، وسيتم إغلاق الجسر بالاتجاهين اعتبارا من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولغاية الساعة الثامنة صباحا، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال المقررة وفق أعلى معايير السلامة العامة.

وسيكون السير البديل عبر حرم الدوار، بالتنسيق مع إدارة السير ودائرة عمليات المرور، حيث ستتواجد الكوادر المختصة في الموقع للإرشاد وتنظيم الحركة المرورية، حفاظا على انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق.

كما تقوم الأمانة بتحويل السير القادم من المطار باتجاه السابع لأعمال الصيانة والتعبيد، حيث سيتم تحويل السير القادم من طريق المطار، الدخول يمينا مـن محطة توتال إلى شارع محمد الزغول ومن ثم الاتجاه يسارا إلى شارع عبد الله هاجس العبادي ومن ثم يمينا إلى شارع المها، ومن ثم الاتجاه يسارا إلـى شارع الهاشمين وثم الاتجاه يسارا نحو شارع الشيخ عيسى بن سلمان آل خليفة، ومن ثم الاتجاه يمينا نحو شارع الملكة زين الشرف والدوران من الإشارة والرجوع باتجاه الدوار السابع ومنطقة الصويفية.

كما تعمل الأمانة على إغلاق كتف الدوار الثامن للسير القادم من دوار الشعب على محور شارع الملك عبدالله الثاني لصيانة المناهل بالموقع.

وسيتم تحويل السير باتجاه ما قبل كتف الدوار يمينا باتجاه شارع أحمد عقلة النسور ومن ثم يسارا باتجاه شارع حسين خواجه ومن ثم يسارا إلى شارع شحادة موسى أبده إلى منطقة البيادر شارع حسني صوبر.

وتحويل السير المتجه إلى شارع زهران (الدوار السابع) الاتجاه أعلى الجسر باتجاه دوار النهضة والدوران ومن ثم الرجوع إلى الدوار الثامن يمين إلى شارع زهران.

وأهابت أمانة عمّان بالسائقين الالتزام بالإرشادات المرورية والشواخص التحذيرية، واستخدام الطرق البديلة تجنباً للازدحامات خلال فترة تنفيذ الأعمال.