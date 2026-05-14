سورية تكشف تفاصيل محاولة تهريب مخدرات الى الأردن - صور

خبرني - قالت وزارة الداخلية السورية ان إدارة مكافحة المخدرات تمكنت من إحباط محاولة نوعية لتهريب كمية كبيرة من حبوب الكبتاغون إلى الأردن، استخدمت فيها مناطيد هوائية مزودة بأنظمة التتبع والتحكم عن بُعد.

وواضحت ان العملية أسفرت العملية عن ضبط 142,000 حبة كبتاغون، إلى جانب مناطيد هوائية مزودة بأجهزة تحديد مواقع (GPS) لإدارة مسارها عن بعد.

بيان اردني

بدورها ، قالت القيادة العامة للقوات المسلحة في الأردن ان المنطقة العسكرية الشرقية أحبطت فجر الخميس على واجهتها، محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة محملة بواسطة بالونات موجهة الكترونياً، بعد رصدها من قبل وحدات حرس الحدود والتعامل معها وإسقاطها وحمولتها داخل الأراضي الأردنية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإدارة مكافحة المخدرات.

وبين المصدر انه تم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.