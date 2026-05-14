المياه : ضبط اعتداءات على خطوط رئيسية في ام الرصاص تزود برك

خبرني - كشفت وزارة المياه والري/ سلطة المياه ان كوادرها في وحدة الرقابة الداخلية وشركة مياه الاردن مياهنا بالتنسيق مع المنسق الامني لدى الوزارة واستمرارا لحملة احكام السيطرة على مصادر المياه كشفت عن اعتداءات جديدة خلال حملة تفتيشية في مناطق جنوب عمان منطقة ام الرصاص بمرافقة تشكيلات أمنية من مديرية الامن العام /شرطة بادية ام الرصاص والدرك والادارة الملكية لحماية البيئة والسياحة أسفرت عن ضبط 3 اعتداءات على خطوط المياه الرئيسية قطر 2 انش عدد 2 وقطر 1 انش عدد 1 تسحب مئات الامتار المكعبة من المياه يوميا بطريقة مخالفة لتزويد برك مياه مخالفة مما يؤثر على حصص وكميات المياه المخصصة لعدد من مناطق جنوب عمان .

حيث شرعت الكوادر الفنية بازالة الاعتداءات المضبوطة على خطوط ناقلة رئيسية وتم فصل الخطوط المضبوطة واعداد الضبوطات الخاصة بالواقعة لاستكمال الاجراءات بالخصوص مع الجهات المختلفة.

واشادت وزارة المياه والري/ سلطة المياه بالجهود الكبيرة لمديرية الامن العام وتشيكلاتها وكذلك اسناد المواطنين للحملة والتي تعد ركيزة أساسية في انجاحها ، مؤكدة انها ستواصل جهودها من خلال تنفيذ احكام القانون لمنع الاعتداءات في جميع مناطق المملكة .