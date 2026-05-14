البدور يوجه بإعادة توزيع عيادات الاختصاص وتخفيف الازدحام في مستشفى حمزة

خبرني - زار وزير الصحة الدكتور إبراهيم البدور، اليوم الخميس مستشفى الأمير حمزة حيث اطلع على واقع تقديم الخدمة والاكتظاظ الموجود والتزاحم على الصيدلية والمختبر وعيادات الاختصاص، حيث تحدث مع المراجعين والكوادر واستمع إلى جميع الملاحظات.

عقب ذلك اجتمع البدور مع ادارة المستشفى وخرج بحزمة إجراءات عاجلة تستهدف بشكل مباشر التخفيف على المرضى والمراجعين في العيادات والصيدلية والمختبر. حيث شملت الاجراءات إعادة توزيع عيادات الاختصاص بحيث تكون فاعلة خلال فترة الدوام وبشكل كامل من الساعة 8 صباحاً ولغاية الساعة 5 مساءً وتوزيع المرضى عليها بشكل سلس بما يخفف الازدحام اليومي خلال فترة الصباح واستغلال فترة بعد الظهر والتي يكون فيها عدد المراجعين قليلا.

كما نتج عن الزيارة تعزيز الكوادر العاملة في الصيدلية والمختبر لتسريع صرف الأدوية وإنجاز الفحوصات دون تأخير فيما سيتم ايضا الإسراع في تعيين صيادلة وكوادر أخرى بما ينعكس على تقليل الوقت الذي يقضيه المراجع داخل المستشفى بالإضافة إلى دعمه بالأدوية التي مخزونها قليل من مخزون وزارة الصحة بحيث تتوفر الأدوية وتكون متوفرة للمرضى..

هذا وقد زار الوزير صيدلية التوصيل وأوعز بنقلها إلى مكان أوسع وأكبر ودعمها بالكوادر لتلبية الطلب المتزايد في الوصفات عبر التطبيق..

وفيما يتعلق بموضوع انقطاع وتأخر وبطء الخدمة المقدمة من خلال تطبيق حكيم والتي أثارها المواطنون والموظفون على حدٍ سواء فقد قال الوزير ان المشكلة تقنية وانه يوجد تواصل بشكل منتظم مع شركة حكيم والتي وعدت بإيجاد حلول سريعة لحل المعيقات.

وأكد الوزير خلال أن الأولوية هي تحسين رحلة المريض داخل المستشفى من لحظة دخوله حتى استلام العلاج أو نتائج الفحوصات، مشدداً على ضرورة إزالة أي عوائق إجرائية تسبب التأخير أو الإرهاق للمراجعين.

وتأتي هذه التوجيهات في إطار نهج وزارة الصحة القائم على المتابعة الميدانية المباشرة والاستجابة لملاحظات المواطنين واحتياجاتهم، انسجاماً مع توجهات الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان الهادفة إلى تحسين الخدمات الحكومية والارتقاء بمستوى الرعاية الصحية في المستشفيات التابعة للوزارة.