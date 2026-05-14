تحويلات مرورية في عدة مواقع بعمان

خبرني - أعلنت أمانة عمان الكبرى عن تنفيذ عدد من التحويلات المرورية المؤقتة بالتعاون مع إدارة السير، وذلك ضمن خطتها لتحسين البنية التحتية.

وتتضمن التحويلات اغلاق جسر ميدان جمال عبد الناصر المعروف باسم دوار الداخلية، وذلك ضمن أعمال استبدال وتأهيل أبراج الإنارة في الموقع؟ وسيتم إغلاق الجسر بالاتجاهين اعتباراً من الساعة الثانية عشرة منتصف الليل ولغاية الساعة الثامنة صباحاً، لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال المقررة وفق أعلى معايير السلامة العامة

وسيكون السير البديل عبر حرم الدوار، بالتنسيق مع إدارة السير ودائرة عمليات المرور، حيث ستتواجد الكوادر المختصة في الموقع للإرشاد وتنظيم الحركة المرورية، حفاظاً على انسيابية السير وسلامة مستخدمي الطريق

كما تقوم الامانة بتحـويـل الســـــيـر القـادم مــن المطــار باتجاه السابـــع لاعمال صيانة و التعبيد، حيث سيتم تحويل السير القادم مـن طـريـــــق المطــار ، الدخــــول يمينـــــاً مـن محطــــة توتـــــال الى شـــــارع محـمد الـزغــــول و من ثـم الاتـجـــــاه يســــاراً الـى شـــارع عبــــد اللـــــه هاجــــس العبـــــادي و مـــن ثـــم يمينــــاً الى شـــــارع المهــــــا ، و مــن ثـــم الاتـجـــــاه يســــاراً الـى شـــــارع الهــــاشمـيـن و ثـــم الاتـجــــــاه يســـــاراً نحـــــو شـــــارع الشــــــيـخ عيـــسى بـن سلمـــــان ال خليفــــــة ، و مـن ثــــم الاتـجـــــــاه يمينــــاً نحـــــو شــــــارع الملكــــة زيـــــن الشــــــرف و الـــــــدوران مــن الإشـــــارة و الـرجـــــــوع بـأتـجــــــاه الـــدوار السابــــــع و منطقـــــة الصـويفيـــــــة .

كما تعمل الامانة على اغلاق كتف الدوار الثامن للسير القادم من دوار الشعب على محور شارع الملك عبدالله الثاني لصيانة المناهل بالموقع

سيتم تحويل السير باتجاه ما قبل كتف الدوار يمينآ باتجاه شارع احمد عقلة النسور ومن ثم يسارآ باتجاه شارع حسين خواجه ومن ثم يسارآ الى شارع شحاده موسى ابده الى منطقة البيادر شارع حسني صوبر

تحويل السير المتجه الى شارع زهران (الدوار السابع) الاتجاه اعلى الجسر باتجاه دوار النهضة والدوران ومن ثم الرجوع الى الدوار الثامن يمينآ الى شارع زهران

وتهيب أمانة عمّان بالسائقين الالتزام بالإرشادات المرورية والشواخص التحذيرية، واستخدام الطرق البديلة تجنباً للازدحامات خلال فترة تنفيذ الأعمال

