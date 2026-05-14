ضغط اكاديمي ونفسي .. غضب بسبب جداول الامتحانات بين طلبة (العلوم الطبية) في آل البيت

خبرني - اثارت جداول الامتحانات النهائية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بـ جامعة ال البيت موجة غضب واستياء بين الطلبة، وسط شكاوى من تكدس الامتحانات وضغط اكاديمي ونفسي وصفه طلبة بانه "غير مسبوق".

وقال طلبة ان الجداول تضمنت عقد امتحانين في يوم واحد بشكل متكرر خلال عدة ايام متتالية، شملت تخصصات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والسمع والنطق والعلاج التنفسي.

وبين الطلبة ان طبيعة التخصصات الطبية التطبيقية تحتاج الى وقت كاف للتحضير بسبب كثافة المواد ومتطلباتها الدراسية، معتبرين ان الجدول الحالي لا يمنحهم فرصة مناسبة للاستعداد الجيد لكل مادة.

ولفتوا الى ان مطالبات متكررة قدمت لإعادة النظر في الجداول وتخفيف الضغط، الا انه لم يتم اجراء تعديلات واضحة حتى اللحظة.

وعبر الطلبة عن املهم بإعادة تنظيم جداول الامتحانات بشكل اكثر توازنا، بما يحقق بيئة اكاديمية افضل ويخفف من حجم الضغط الواقع عليهم خلال فترة الامتحانات النهائية.