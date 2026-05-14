*
الخميس: 14 أيار 2026
خبرني - ننقل لك أخبار الأردن والعالم بموثوقية وتميّز

ضغط اكاديمي ونفسي .. غضب بسبب جداول الامتحانات بين طلبة (العلوم الطبية) في آل البيت

  • 14 أيار 2026
  • 13:53
ضغط اكاديمي ونفسي غضب بسبب جداول الامتحانات بين طلبة العلوم الطبية في آل البيت

خبرني  - اثارت جداول الامتحانات النهائية في كلية العلوم الطبية التطبيقية بـ جامعة ال البيت موجة غضب واستياء بين الطلبة، وسط شكاوى من تكدس الامتحانات وضغط اكاديمي ونفسي وصفه طلبة بانه "غير مسبوق".

وقال طلبة ان الجداول تضمنت عقد امتحانين في يوم واحد بشكل متكرر خلال عدة ايام متتالية، شملت تخصصات العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي والسمع والنطق والعلاج التنفسي.

وبين الطلبة ان طبيعة التخصصات الطبية التطبيقية تحتاج الى وقت كاف للتحضير بسبب كثافة المواد ومتطلباتها الدراسية، معتبرين ان الجدول الحالي لا يمنحهم فرصة مناسبة للاستعداد الجيد لكل مادة.

ولفتوا الى ان مطالبات متكررة قدمت لإعادة النظر في الجداول وتخفيف الضغط، الا انه لم يتم اجراء تعديلات واضحة حتى اللحظة.

وعبر الطلبة عن املهم بإعادة تنظيم جداول الامتحانات بشكل اكثر توازنا، بما يحقق بيئة اكاديمية افضل ويخفف من حجم الضغط الواقع عليهم خلال فترة الامتحانات النهائية.

مواضيع قد تعجبك

الأخبار المتعلقة

جامعة الزيتونة الأردنية تنظم محاضرة توعوية حول ميكانيكا الجسم السليمة
جامعة الزيتونة الأردنية تنظم محاضرة توعوية حول ميكانيكا الجسم السليمة
  • 2026-05-14 16:03
تمريض
تمريض "الشرق الأوسط" تقود نقاشات التحول الصحي والابتكار الرقمي في يومها العلم...
  • 2026-05-14 15:05
البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء الاصطناعي
البنك العربي الإسلامي الدولي يرعى مسابقة جامعة عمان العربية للروبوتات والذكاء...
  • 2026-05-13 21:30
للاردنيين .. منح دراسية في رومانيا
للاردنيين .. منح دراسية في رومانيا
  • 2026-05-13 17:10
برعاية وزير الشباب... جامعة عمان العربية تختتم مسابقة الروبوتات والذكاء الاصطناعي 2026 بمشاركة عربية واسعة
برعاية وزير الشباب... جامعة عمان العربية تختتم مسابقة الروبوتات والذكاء الاصط...
  • 2026-05-13 15:46
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف أكاديميًا من جامعة كليس 7 أراليك التركية ضمن برنامج إيراسموس+
جامعة الزيتونة الأردنية تستضيف أكاديميًا من جامعة كليس 7 أراليك التركية ضمن ب...
  • 2026-05-13 14:58