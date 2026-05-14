منذ أكثر من عشرة أيام، لا يغمض لأميرة جفن، وهي تنتظر أي مكالمة أو رسالة من زوجها، المهندس البحري المصري محمد راضي، المختطف مع سبعة من زملائه البحارة المصريين وأربعة هنود آخرين، منذ أوائل مايو/أيار الجاري، بعدما استولى قراصنة صوماليون على ناقلة النفط التي كانوا يبحرون على متنها قبالة السواحل اليمنية.

كان محمد ورفاقه على متن ناقلة النفط M/T EUREKA التي تحمل علم توجو، وكانت قد أبحرت من ميناء الفجيرة الإماراتي محمّلة بـ2800 طن من وقود الديزل في طريقها إلى اليمن، قبل أن يقتادها القراصنة، في الثاني من مايو/أيار، إلى سواحل إقليم بونتلاند الصومالي، وفق آخر بيانات ملاحية منشورة على موقع "مارين ترافيك" (MarineTraffic).

علمت أميرة بخبر اختطاف الناقلة من المواقع الإخبارية في الثالث من مايو/أيار الجاري، وبعدها بيومين تحدث إليها زوجها المختطف، وأخبرها أن القراصنة يطالبون بفدية قدرها 10 ملايين دولار.

وتقول أميرة لبي بي سي إنها تخشى على حياة زوجها وزملائه، بعدما أخبرها راضي بأن الوضع "سيء للغاية"، مضيفاً أن الخاطفين مسلحون بأسلحة ثقيلة.

ويقول شقيق المهندس البحري المختطف لبي بي سي إن القراصنة استولوا على ما لدى البحارة من طعام وشراب، مضيفاً: "آخر ما سمعناه من شقيقي أنهم للأسف بدأوا يشربون ماء التكييف، والذي يعد الخيار الوحيد المتاح بعد نفاد المياه لديهم، بدلاً من شرب مياه البحر".

تفاوض واتهامات بالتهاون

تواصلت أميرة مع الشركة المالكة للسفينة، والتي تتخذ من الإمارات مقراً لها، وعلمت منهم، بحسب قولها، أن الفدية خُفضت إلى 3 ملايين دولار، لكن التواصل مع الشركة انقطع منذ ثلاثة أيام، ما دفعها إلى نشر مناشدة عبر وسائل التواصل الاجتماعي للمطالبة بتدخل السلطات المصرية.

ويقول أكرم، والد مؤمن ضابط السفينة، لبي بي سي، إن الشركة عرضت على الخاطفين تخفيض الفدية إلى 200 ألف دولار، وهو عرض "غير مرضٍ" للخاطفين، بحسب ابنه الذي يتوسط حالياً في التفاوض بين الشركة والقراصنة.

ويتحدث أكرم مع ابنه بشكل شبه يومي حينما يسمح له القراصنة بذلك. ويقول إن ابنه يعمل في الشركة منذ ستة أشهر، متهماً الشركة بالتهاون في التعامل مع الأزمة. كما يشير إلى أنه على تواصل مع مسؤولين في الخارجية المصرية، التي تتواصل بدورها مع السلطات الإماراتية والصومالية.