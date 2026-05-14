وفاة أردني دهسا في الكويت

خبرني - توفي مقيم اردني في العقد السادس من عمره ، مساء الاربعاء، اثر حادث دهس في منطقة حولي بدولة الكويت.

وقالت وسائل اعلام كويتية ان غرفة عمليات وزارة الداخلية تلقت بلاغا يفيد بوقوع حادث دهس في شارع موسى بن نصير بمنطقة حولي، وعلى الفور تم توجيه الدوريات الامنية وفرق الاسعاف والطوارئ الطبية الى موقع الحادث للتعامل مع البلاغ ، ليتبين ان الحادث اسفر عن وفاة المقيم متأثرا بالإصابات البالغة التي تعرض لها، حيث جرى اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في موقع الحادث.

اشار مصدر أمني الى نقل الجثمان الى ادارة الطب الشرعي في الكويت لاستكمال الاجراءات الطبية والقانونية المعتمدة في مثل هذه الحالات.

وتم تسجيل قضية رسمية بالحادث، فيما باشرت الجهات الامنية المختصة تحقيقاتها للوقوف على اسباب وملابسات الواقعة، واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وفق الاصول.