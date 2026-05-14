مركز الفلك الدولي: الأربعاء 27 أيار أول أيام عيد الأضحى فلكياً

خبرني - أفاد مركز الفلك الدولي بأن دول العالم الإسلامي ستتحرى هلال ذي الحجة 1447 هـ، الأحد 17 آيار 2026، مشيرا إلى أن رؤية الهلال في ذلك اليوم ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق آسيا وجنوب إفريقيا وجنوب أميركا الجنوبية، فيما ستكون ممكنة بالعين المجردة من وسط وغرب آسيا وشمال إفريقيا ومعظم مناطق الأميركيتين.

وأوضح المركز أنه نظرا لإمكانية رؤية الهلال من العالم الإسلامي مساء الأحد، فمن المتوقع أن يكون الاثنين 18 آيار غرة شهر ذي الحجة، وأن يصادف الأربعاء 27 آيار أول أيام عيد الأضحى المبارك في معظم دول العالم الإسلامي.

وبيّن المركز تفاصيل وضع الهلال في عدد من المدن العربية والعالمية وقت غروب الشمس الأحد 17 آيار، حيث يغيب القمر في جاكرتا بعد 26 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال هناك 15 ساعة و36 دقيقة، مع إمكانية رؤيته باستخدام التلسكوب فقط.

وفي أبوظبي، يغيب القمر بعد 58 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال 18 ساعة و45 دقيقة، فيما يغيب في مكة المكرمة بعد 58 دقيقة أيضا، بعمر 19 ساعة و22 دقيقة.

أما في عمّان والقدس، فيغيب القمر بعد 69 دقيقة من غروب الشمس، ويبلغ عمر الهلال 19 ساعة و55 دقيقة، بينما يغيب في القاهرة بعد 67 دقيقة، بعمر 20 ساعة، وفي الرباط بعد 79 دقيقة، بعمر 22 ساعة و06 دقائق. وأكد المركز أن رؤية الهلال في أبوظبي ومكة المكرمة وعمّان والقدس والقاهرة والرباط ستكون ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبيا.

وأشار المركز إلى أن أقل مدة مكث لهلال أمكنت رؤيته بالعين المجردة بلغت 29 دقيقة، فيما بلغ أقل عمر لهلال أمكنت رؤيته 15 ساعة و33 دقيقة، لافتا إلى أن تجاوز هذه القيم لا يعني بالضرورة إمكانية رؤية الهلال، إذ تعتمد الرؤية أيضا على عوامل أخرى، منها البعد الزاوي عن الشمس، وارتفاع الهلال عن الأفق وقت الرصد، وصفاء الغلاف الجوي، وخبرة الراصد.

ودعا المشروع الإسلامي لرصد الأهلة التابع لمركز الفلك الدولي المهتمين إلى متابعة نتائج رصد الهلال عبر موقعه الإلكتروني، والمشاركة في عمليات التحري وإرسال نتائج الرصد لتدقيقها ونشرها تباعا، موضحا أن المشروع أُسس عام 1998 ويضم حاليا أكثر من 1500 عضو من علماء ومهتمين برصد الأهلة وحساب التقاويم.