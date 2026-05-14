ولي العهد يصنع منصة المستقبل للشباب عبر منتدى تواصل

تنطلق يوم السبت القادم في منطقة البحر الميت فعاليات منتدى تواصل 2026 الذي تنظمه مؤسسة ولي العهد في مركز الملك الحسين بن طلال للمؤتمرات ليجسد رؤية وطنية تؤمن بأن الشباب هم القوة الحقيقية لصناعة المستقبل وشركاء أساسيون في مسيرة التحديث والتطوير

ويأتي المنتدى كمساحة حوارية وطنية تجمع الشباب الأردني من مختلف المحافظات والجامعات مع أصحاب القرار والخبراء لبحث القضايا الوطنية والتحديات والفرص ضمن بيئة قائمة على الحوار والانفتاح وتبادل الأفكار والرؤى بما يعزز من ثقافة المشاركة والوعي والمسؤولية الوطنية

ولم يعد منتدى تواصل مجرد فعالية شبابية بل أصبح منصة وطنية للتفكير والنقاش والتشبيك تفتح أمام الشباب أبواب المشاركة الحقيقية وتمنحهم مساحة للتعبير عن آرائهم وصناعة المبادرات وبناء العلاقات التي تسهم في خدمة الوطن وتعزيز مسيرة التنمية

ويعكس الحضور الشبابي الواسع في المنتدى حجم الوعي والطموح الذي يمتلكه الشباب الأردني وإيمانهم بأهمية المشاركة في صناعة القرار ورسم ملامح المستقبل خصوصا في ظل رؤية التحديث السياسي التي يقودها جلالة الملك عبدالله الثاني

ويبرز في هذا المشهد الدور الكبير لسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد الذي استطاع أن يرسخ حضورا شبابيا قريبا من الناس وأن يقدم نموذجا يؤمن بطاقات الشباب وقدرتهم على الإنجاز حيث يواصل سموه دعمه للمبادرات والبرامج التي تعزز التمكين والحوار والإبداع

فمنتدى تواصل اليوم يمثل رسالة وطنية تؤكد أن الأردن بقيادته الهاشمية وشبابه الواعي ماض نحو المستقبل بثقة وعمل وإيمان بقدرة الإنسان الأردني على صناعة التغيير والنجاح

المحامي حسام حسين الخصاونة