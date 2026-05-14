عفاف شعيب: نمت وملحقتش جنازة عبد الرحمن أبو زهرة

خبرني - كشفت الفنانة المصرية عفاف شعيب، عن سبب عدم حضورها جنازة الفنان الراحل عبد الرحمن أبو زهرة، مؤكدة أنها كانت تتمنى المشاركة في وداعه الأخير، لكنها لم تتمكن من ذلك.

وقالت عفاف شعيب، خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "المحور": "أنا زعلت أوى، وكان نفسي أروح جنازة عبد الرحمن أبو زهرة، لكن للأسف أنا بصلي الفجر والشروق فبنام متأخر جداً، وملحقتش".

وأضافت أنها كانت تحمل للراحل مكانة خاصة، معبرة عن حزنها الكبير لفقدانه، خاصة أنه يعد واحداً من أبرز رموز الفن المصري، وصاحب مسيرة فنية كبيرة.

وأُقيم أمس، عزاء الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، وشهد العزاء حضور عدد من نجوم الفن، أبرزهم: محمد هنيدي، وإلهام شاهين، وأنوشكا، وأحمد عبد العزيز، وصبري فواز، وخالد جلال، وأحمد صيام، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات العامة والمقربين من أسرة الفنان الراحل.